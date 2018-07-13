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传SEC正调查Facebook：是否未充分警示数据泄露风险

传SEC正调查Facebook：是否未充分警示数据泄露风险
2018年07月13日 08:25 新浪科技
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传SEC正调查Facebook：是否未充分警示数据泄露风险
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　　新浪科技讯 北京时间7月13日早间消息，据美国《华尔街日报》网站援引知情人士消息称，美国证券交易委员会（SEC）正在调查Facebook是否充分警示投资者数据泄露风险——开发者和其他第三方可能会在未经许可或违反Facebook条款的情况下，获取用户数据。

　　7月初时媒体报道了SEC对Facebook的调查。此前，与美国总统特朗普2016年大选相关的政治分析公司剑桥分析（Cambridge Analytica）以不当方式获得数千万Facebook的用户信息。

Facebook CEO扎克伯格Facebook CEO扎克伯格

　　消息人士表示，SEC已要求Facebook提供相关信息，从而判断Facebook对剑桥分析滥用用户数据事件的知情程度。此外SEC还希望知道，关于开发者违反Facebook条款、与他人分享数据等情况，Facebook如何分析相关风险。

　　SEC负责证券法的执行。这些法律规定企业必须向股东披露哪些信息，以便他们在充分知情的情况下做出投资决策。除SEC之外，还有其他几个美国政府部门正在调查Facebook。

　　目前SEC对Facebook的调查仍处于早期阶段，有可能不会对Facebook采取任何执法行动。

　　Facebook和SEC拒绝对此置评。(李丽)

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