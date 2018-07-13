康卡斯特CEO约见苹果和谷歌高管：找盟友竞购福克斯

新浪科技讯 北京时间7月13日早间消息，康卡斯特（Comcast）CEO布莱恩·罗伯茨（Brian Roberts）在太阳谷峰会期间非常忙碌，短短两天就约见了苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）、谷歌CEO桑达尔·皮猜（Sundar Pichai）和软银Vision Fund负责人拉吉夫·米斯拉（Rajeev Misra）。

知情人士表示，康卡斯特希望寻求合作伙伴，帮助其在福克斯资产的竞购中给出高于迪士尼（713亿美元）的出价。康卡斯特正在与迪士尼竞购各类资产，包括21世纪福克斯、英国广播公司Sky、Star India和福克斯电影工作室。

康卡斯特发言人拒绝对此置评。

库克和苹果高管艾迪·库伊（Eddy Cue）开玩笑称，他们与罗伯茨的会面只是“闪会”。

米斯拉管理的Vision Fund体量接近1000亿美元。他承认与罗伯茨会面，但并未披露具体内容。“他不需要我的钱。”米斯拉说。

康卡斯特对福克斯的竞购已经成为此次峰会上最受关注的话题之一。福克斯的老板鲁珀特·默多克（Rupert Murdoch）和迪士尼老板鲍勃·伊格（Bob Iger）也都参加了此次峰会。

康卡斯特还在上周三将Sky的报价提高到260亿英镑（340亿美元）。(思远)