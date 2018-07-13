Netflix终结HBO艾美奖17年连胜 荣获电视之王称号

新浪美股讯 北京时间7月13日消息，据CNBC报道，Netflix在数字流媒体上创造了一个新的高度，首次在艾美奖提名中超越了卫冕冠军HBO。据《纽约时报》报道，这是HBO在18年来首次落败。

根据美国电视艺术与科学学院的数据，Netflix共获得了112项提名，比其他任何电视网都多，而HBO获得了108项提名。同时，苹果(191.11, 3.23, 1.72%)公司凭借《顺风车卡拉OK》（Carpool Karaoke）首次获得提名。尽管这些提名在很大程度上是象征性的，但这些提名暗示了流媒体和原创内容日益激烈的竞争。流媒体巨头Netflix，AT&T旗下的HBO，Hulu和亚马逊都在增加内容花费并推动原创节目。

Netflix表示，计划今年在内容上投入约80亿美元。HBO花费20亿美元。Markets分析师表示，Netflix正在创造内容护城河，可能成为竞争对手无法逾越的障碍。

9月份艾美奖的重大进展可能标志着Netflix的优势。该公司一直在进军电视颁奖典礼，但电影节上仍在苦苦挣扎。

Netflix凭借其摔跤喜剧“美女摔角联盟（Glow）”和科幻惊悚剧“怪奇物语（Stranger Things）”获得了艾美奖提名。而HBO获得了“西部世界（Westworld）”和“权力的游戏（Game of Thrones）”的提名。