成立三年即上市 映客凭什么

刘佳

7月12日上午，重新装修的港交所大厅里摆放了四面锣。

当天，港交所迎来了8家公司挂牌上市。8家公司中有映客、齐屹科技和指尖悦动3家科技相关公司。

“和PC互联网时代不同，移动互联网公司如果做对了方向，上市速度非常快。”映客投资人、金沙江创投合伙人朱啸虎在接受第一财经记者采访时说。他认为，移动互联网上市潮刚刚开始。映客令朱啸虎获得超40倍回报。

互联网不是来骗钱的

7月12日中午，在港交所完成敲钟仪式的映客CEO奉佑生匆匆吃了一份盒饭，开始接受媒体采访。

映客的上市打破了近期科技股开盘破发的魔咒。“谈不上多么激动，很平静。”奉佑生对第一财经说自己很“佛系”。

对于定价，奉佑生告诉记者，映客经过慎重考虑决定选择了发行价区间3.85至5港元的下限定价。他称映客的现金流很好，融资不是映客上市最看重的，这个定价是希望让利投资人，并且树立市场信心，“让大家知道我们互联网不是来骗钱的。”

奉佑生在2004年加入A8音乐网，此后创办多米音乐，后者在2016年9月挂牌新三板，但在今年黯然离场。相比之下，2015年成立、在北京民宅起步的映客，在去年12月与宣亚国际的并购交易终止，曲线上市的计划失败后，今年迅速转战港股。

“映客的成功有当年做音乐的积累和反思。”奉佑生说，在技术层面，映客的核心团队从多米孵化出来，继承了移动技术上的经验，在商业模式和定位上的把握也有了更多积累。此前做音乐业务时天天思考怎么挣钱，做直播很快想明白了商业模式。

朱啸虎告诉第一财经记者，自己当年选择投资时，把市面上做移动直播的公司都看了一遍，奉佑生是位扎实的创业者，话不多，但对于产品的思考和运营有深度，战略清晰。

至于成立仅三年就赴港上市，奉佑生对第一财经记者说，他看重的是上市资本的平台价值。例如，上市后品牌知名度的提升，更好地吸引人才，以及借助国际化资本的一些杠杆做合适的资本运作、整合。

关于招股书中显示直播月活跃用户放缓等情况，奉佑生对第一财经记者回应，2017年映客选择了减少广告投放，因为直播行业到了平台整理期，要核算整个ROI，自己不愿把钱花在一些制造繁荣的数据指标上。特别是在直播行业同质化竞争，映客选择了守住一线城市的定位和人群，自然放弃一部分人群。

对于直播业务未来的增长潜力，奉佑生称，映客成立只有三年，还有广告、会员等模式没启动，公司直到今年才开始有销售人员。上市后，在娱乐视频化领域坚持投入，下沉到二三线城市，同时也有四五条产品线在孵化中，例如教育领域的直播。

“新经济”降温了吗？

今年以来，伴随着港交所发布新规，允许同股不同权公司上市，包括小米、美团点评、映客、猎聘、创梦天地、同程艺龙等一批新经济公司先后公布赴港IPO，港股市场正在迎来前所未有的资本盛宴。

但在映客之前，今年已经完成赴港上市的猎聘和汇付天下、小米均遭遇破发，而去年上市的新经济领域企业众安在线和易鑫早已跌破发行价。

Wind资讯数据显示，截至2018年7月4日，在港股新增上市的百家企业中，75家企业存在破发的现象，破发率高达75%。

“新经济”降温了吗？此前港交所总裁李小加回应，所有改革要看大方向、大事件和大逻辑，真正有意义的改革不是一时兴起的事情。他称港交所没有绿色通道，“我们就是门口‘拿号’的，同股不同权的公司可以‘拿号’了。就改了这一件事情。”

奉佑生认为，检验一家公司的标准是不是连续的能对投资者交出超出预期的业绩和产品。如果投资者对新经济本身预期非常高，企业又以较高的价格发行，可能甚至会面临下跌。

他同时对记者分析，目前来看去杠杆周期较长，一二级市场价格倒挂现象，大家非常谨慎。这也意味着要阶段性地考验企业的商业模式，不是靠烧钱、投资来持续。

而刚刚上市的小米创始人雷军也对记者表示，今年计划上市的公司确实多，原因主要是公司发展到了一个阶段，加上过去一段时间市场比较好，但谁也没想到今年市场的波动。“但我认为公司选择上市的时机还是要看公司的发展状态。”

在朱啸虎看来，过去几年投资下去，今年开始到了收获季节，移动互联网上市潮刚刚开始，后面还会逐步有更多的互联网公司上市。

“过去一两百年都会有几个行业的黄金时代，行业黄金时代占据整体股市的市值比例在40%~50%，最早期黄金时代是地产、金融行业，现在信息公司占总上市公司市值比例还不到20%，远低于其他行业在它们黄金时代占总市值的比例。”朱啸虎表示。

过去，PC互联网公司的上市周期通常在六七年甚至更长，但在移动互联网时代，映客、拼多多都成为了成立仅三年就上市的代表。“如果做对了方向，企业发展速度快，上市速度也会变得非常快。”朱啸虎说。

对于资本寒冬的说法，朱啸虎也对记者表达了自己的看法，“二三线基金可能没有钱了，一线基金还是有很多，未来行业会越来越集中化。”