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腾讯网易纷纷布局推动 功能游戏的春天来了？

腾讯网易纷纷布局推动 功能游戏的春天来了？
2018年07月13日 07:12 第一财经日报
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　　段倩倩

　　通过《鼠的故事》、在打地鼠中学会键盘盲打的你，可以在另外一款游戏中学习微积分了。

　　今年6月末腾讯宣布代理《微积历险记》。不同于打怪升级的传统玩法，这款游戏解锁新关卡的唯一办法是做对微积分题。

　　《微积历险记》是一款严肃游戏或者说功能游戏，腾讯此前公布过四款功能游戏，这几款游戏是腾讯在严肃游戏对C端的探索。

　　艾媒咨询CEO张毅对第一财经表示：“严肃游戏成长空间、变现渠道比之娱乐游戏有限，国内现存的游戏几乎全部为娱乐游戏。游戏厂商饱受诟病，严肃游戏也迎来了发展时机。”

　　张毅同时指出，教育是严肃游戏最为重要的应用场景，和娱乐游戏相比，教育的市场空间更大。

　　最大应用市场

　　微积分是不少文科生的噩梦，但也有人能从解题中获得过关斩将的快乐。

　　《微积历险记》是一款RPG游戏（Role-playinggame，角色扮演游戏）。玩家扮演的角色伊夸身处一个可能被太阳风暴摧毁的星球上，必须通过修复桥梁、传送器等建筑来应对即将到来的威胁。为了修复这些设施，玩家需要通过微积分知识推导公式、绘制函数图像。这款游戏曾获2017年度世界严肃游戏金奖，并获得了SIIACODiE最佳数学教学解决方案奖的提名，开发商为教育类游戏开发公司Triseum。

　　严肃游戏被定义为“以应用为目的的游戏”，指以教授知识技巧、提供专业训练和模拟为主要内容的游戏，主要应用于军事、医学、工业、教育、科研和培训等领域。

　　艾媒咨询总裁张毅指出，教育是目前严肃游戏最重要的设计方向和应用场景。

　　腾讯研究院一份报告指出，在腾讯研究院统计的130款功能游戏中，与教育领域结合的游戏占了总数的43%。

　　“C端意味着面向大量个体开拓市场，现在获客成本很高，很多公司不具备这样的实力，B端是主要的商业变现的模式。”张毅说。

　　发展机遇

　　和娱乐游戏相比，严肃游戏显得乏善可陈，对玩家的吸引力也十分有限，受众更少。“目前主流游戏还是偏娱乐型，大多数游戏带有博彩、暴力和情色性质，将三者融合后，游戏厂商能吸引更多玩家，变现更快。”张毅指出。

　　张毅同时表示，腾讯、网易两家公司合计吃下国内游戏市场七成份额，两家游戏厂商对游戏产业有引导作用，但腾讯旗下娱乐游戏偏多，公司也因游戏业务饱受诟病。

　　2017年7月3日到7月12日，《人民日报》、人民网和新华社八度发文评《王者荣耀》，腾讯陷入舆论风波，市值在7月4日蒸发逾千亿港元。

　　张毅指出，从各家游戏公司市场份额和游戏内容来说，现在游戏市场是畸形的，制作运营水平亟待提高，行业拐点即将来临，这也意味着严肃游戏的春天来了。

　　作为娱乐游戏的既得利益者和领军者，腾讯也是严肃游戏的推动者。《微积历险记》不是腾讯推出的第一款严肃游戏，今年2月，腾讯宣布全面布局功能游戏（即严肃游戏），推出《榫卯》、《折扇》、《纸境奇缘》和《欧氏几何》四款功能游戏，并把功能游戏分为传统文化、前沿探索、理工锻炼、科学普及以及亲子互动五类。

　　网易也在布局严肃游戏。几乎是与腾讯宣布布局功能游戏同时，网易宣布独家代理青少年编程教育游戏CodeCombat（极客战记），网易同时拥有《我的世界》（Minecraft）在国内的代理权。这款游戏以沙盒游戏为载体，涵盖学习教育、知识普及、艺术创作、工程应用、康复治疗等功能性应用，在中国的注册用户已经突破1亿。

　　伽马数据发布的《2018年功能游戏报告》显示，2015年功能游戏市场规模为25.5亿元，在全球范围内功能游戏已经初步成熟，预计2020年全球功能游戏市场总规模将达54.5亿美元。

　　在张毅看来，教育市场的空间和规模将远超游戏行业，并且不依赖腾讯的流量入口，和教育结合的功能游戏市场规模将更加巨大。

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