日均骑行次数仅0.3次 共享单车企业折戟澳大利亚

邱智丽

【澳大利亚单车共享率全球最低，与其他国家每天骑行2~6次相比，悉尼用户每天平均骑行的次数仅为0.3次。】

仅仅不到一年时间，刚刚掀起出海竞赛的共享单车，又在澳大利亚、日本等地遭遇滑铁卢。

小黄车ofo近日宣布，未来60天内，将逐步关停位于澳大利亚阿德莱德和悉尼的运营业务。在此期间，ofo将开始从城市拆除自行车，并将其整合到仓库中。

9个月前，ofo宣布攻下南半球第一国澳大利亚，在阿德莱德市启动试点项目，并宣称是首家获得澳大利亚政府运营许可的共享单车平台，随后又在悉尼投放了200辆共享单车。

对于撤离的原因，ofo向第一财经表示，更多是海外市场战略调整所致。“海外战略目前的重心是深耕重点市场，并探索实现商业价值，非重点海外市场，会开展调整计划，将影响降到最小。”

海外战略的调整是否与ofo资金短缺问题有关，战略调整下又将会退出哪些海外市场，对此ofo方面并未给到记者明确回复。但从此前官方消息来看，海外战略调整后，ofo创始人兼CEO戴威将直接负责海外业务。新加坡、美国、法国将成为重点市场，进展并不理想的澳大利亚、印度、以色列、中东市场都面临边缘化。

共享单车折戟澳大利亚

ofo并非第一家在澳大利亚走不长久的共享单车。

在此之前，有澳大利亚“小红车”之称的ReddyGo也宣布退出澳大利亚市场，作为对会员用户的补偿，ReddyGo计划向每位会员免费赠送两辆自行车。ReddyGo的创始人Tang是澳大利亚华裔，背后的投资人也是小蓝单车的投资人，首批投放的160辆单车来自中国，此前还计划6个月内在悉尼投放6000辆单车。

澳大利亚共享单车市场的另一主要玩家新加坡oBike公司于今年6月中旬退出了墨尔本，虽然其声称仍会坚持悉尼的运营，但刚刚宣布退出新加坡市场的oBike仍深陷于拖欠用户押金和资金链断裂的风波中，前景并不明朗。

从轰轰烈烈进驻澳大利亚到接连撤退，共享单车在澳大利亚究竟遭遇了什么？

单车使用人数少、频率低是共享单车退出澳大利亚市场的重要原因。澳大利亚昆士兰科技大学今年5月的一项研究发现，澳大利亚单车共享率全球最低，与其他国家每天骑行2~6次相比，悉尼用户每天平均骑行的次数仅为0.3次。

“悉尼很多道路没有专门的骑行道路，上坡下坡很多，并不适合骑自行车。从骑行文化角度而言，澳大利亚多数人骑车是当作锻炼身体，并非短途出行工具。”长期居住于悉尼的华人王静告诉第一财经，“一般上班族居住的区域离市中心有一定的距离，大多选择开车上班，身边居住离市中心比较近的同事，也都自己购买了自行车。”

用户规模和人口分布特征的确限制了澳大利亚单车的使用频次。

目前悉尼常住人口刚刚突破500万，每年旅行流动人口约700万至800万。第二大城市墨尔本只有400多万人口，分散在墨尔本近1万平方公里的范围里，大多数由郊区组成。

相较于国内北上广深而言，这注定是一个“小而美”的市场。而从人口分布来看，澳大利亚的商业区、居住区、工业区之间都有一定的距离，这使得单车无法像国内一样进行大规模片区投放。

乱停放招致高压政策

与国内共享单车遭遇损坏、出现乱停乱放等问题如出一辙，共享单车在澳大利亚也迎来各式各样的社会问题。

投放的几个月期间，共享单车开始出现在海边、屋顶、铁轨上、河底、树杈上和公园河里，据了解，oBike在墨尔本投放了1200辆单车，损坏率达到15%~20%。

在澳大利亚骑行必须佩戴头盔，根据澳大利亚法律规定，如果被当局发现没有佩戴防护性装备，将被处以300澳元或更高的罚款。虽然各大共享单车在进入澳大利亚市场时，都配备了头盔。但王静告诉记者，随着运营，不少单车的头盔已经不见踪影，甚至有的被恶意破坏，被扔在街道、河流里。

为了规范无桩共享单车停放问题，澳大利亚多个城市加大了对单车运营的处罚力度，高额罚款和高压政策成为压死共享单车的最后一根稻草。

去年12月，悉尼六个区议会组成的联盟就出台指导原则，要求共享单车企业必须引入“地理围栏”技术规范停车区域，类似的新规在墨尔本等城市也开始提出。

包括共享单车运营商需在三小时内移除任何摆放在危险位置的共享单车，并主动分散共享单车的摆放位置。设立电话专线处理单车维修事项，运作时间为上午六时至晚上九时。即时停止破损单车的运作，并在一星期内搬走损坏的单车。单车在11到14天内仍未被用户使用，必须将其位置转移至别处。在当局有需要时（如进行道路及交通规划）提供登记用户的数字及单车使用记录。

在人力资源极其紧缺的澳大利亚，一系列规定加剧了共享单车的人工运维成本。近日墨尔本市政府加大对单车运营的处罚力度，要求公司对每一辆阻挡市区道路的单车缴纳3000澳元的高额罚款。

“各家公司对出海越来越谨慎了，海外的运维人员也都在缩减，不少公司出海更多是从PR和融资的角度，而非真正的海外市场拓展行为。”一位共享单车从业者告诉第一财经。

在国内，共享单车经历洗牌已经呈现疲态，海外市场战线又扩张乏力，没有资本助力，共享单车的出海故事还能讲多久？