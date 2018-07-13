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头部直播平台竞争加剧 直播风口远去增长存隐忧

头部直播平台竞争加剧 直播风口远去增长存隐忧
2018年07月13日 01:24 中国证券网
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　　中国证券报

　　本报实习记者 昝秀丽

　　继游戏直播第一股虎牙直播5月11日登陆纽交所后，映客于7月12日在港交所上市，成港股娱乐直播第一股。凭借较低的估值和行业少有的盈利能力，映客以4.32港元开盘后（发行价3.85港元），股价一度涨逾40%，打破了近期港股频频破发的局面，市值也一度突破100亿港元，最终收盘涨10.65%至4.26港元，总市值85.86亿港元。

　　不过随着直播风口远去，头部平台竞争加剧，市场认为过度依赖直播业务的映客增长仍存隐忧。

　　盈利能力远超“视频三杰”

　　不同于直播和视频类行业公司的烧钱现状，映客近三年的净利润分别达150万元人民币、5.682亿元人民币及7.92亿元人民币。公司目前的盈利能力远超今年登陆美股市场且受到追捧的“视频三杰”——哔哩哔哩爱奇艺和虎牙直播。上市前“视频三杰”均现亏损，即便在2018年一季度虎牙直播实现净利3140万元人民币，顺利扭亏，但仍不及映客表现。

　　德银预计，上市后映客的净利润将持续增长，2018年的净利将接近10.16亿元人民币，2019年、2020年净利将达到12.16亿元人民币及13.94亿元人民币。

　　盈利增长的背后是庞大的用户支撑。成立三年的映客已拥有3680万主播和1.945亿用户。截至2017年，映客在移动端直播平台的市场占有率达到15.3%，位于行业第二，领先第三名0.3个百分点。

　　市场分析人士表示，映客上市首日股价大涨除值得肯定的盈利能力外，其估值也是吸引投资者关注的焦点之一。此前安信国际曾发布报告称，映客招股定价3.85-5.00港元，公司2017年经调整净利润为7.9亿人民币，发行后市值对应公司2017年映客全面摊薄备考市盈率为8.3-10.8倍，低于美股上市的传媒类公司陌陌欢聚时代，以及近期在美股上市的虎牙直播。另有分析指出，鉴于后期映客有望纳入港股通，能获得内地资金的加持，这也让其估值空间产生更大的想象力。

　　直播风口远去增长存隐忧

　　值得关注的是，在映客的直播、网络广告和其他业务三大业务板块中，直播业务占其总收入的比重一直居高不下，2015年至2017年，映客直播业务占其总收入的比重分别达94.6%、99.8%、99.4%。但经历2017年行业管制和加速洗牌后，直播行业风口已去，加上快手和抖音等短视频平台的快速崛起造成用户分流，映客的直播核心数据直线下降。

　　映客招股书显示，映客平均月活用户数在2016年第四季度达到3000.6万人顶峰后，迅速下滑，此后在2030万人到2530万人区间徘徊。与此同时，行业增速也逐年下滑，据统计2016年至2019年中国在线直播用户规模增长率分别为60.6%、28.4%、15.6%和10.2%。

　　用户规模增速放缓也拉低了公司营收水平。招股书显示，成立于2015年3月的映客，当年实现营收2870万元人民币，2016年业绩达到峰值，实现营收43.35亿元人民币，涨幅高达15004%，而2017年则下滑近10%，营收为39.42亿元人民币。

　　为摆脱对直播业务模式的过度依赖，映客首席运营官（COO）廖洁鸣表示，目前映客已成立独立的广告营收部门，2017年广告营收规模大幅提高，映客上市后也将会继续探索“直播+”等商业模式。招股书显示，除娱乐秀场直播之外，映客还持续发力包括直播+电商、直播+体育、直播+在线教育等各种结合形式，通过打造超级IP，刺激优质内容沉淀。

　　值得关注的是，在经历了2017年的行业管制和行业洗牌后，一线直播平台已建立起竞争壁垒。而在虎牙直播和映客相继上市的同时，斗鱼、花椒也正在加速资本运作，且均被传出将在年内完成IPO的消息，这意味着新玩家进入的可能性将进一步降低。

　　不过存活下来的一线平台竞争也日渐激烈，各大平台开始向专业化精深发展，其中虎牙直播和斗鱼聚焦游戏直播，映客和花椒的侧重点则放在娱乐领域。另有分析指出，互联网巨头间的生态链竞争也将成为直播平台角逐的关键。其中腾讯除自有腾讯NOW直播、QQ空间直播、企鹅直播平台外，还投资了斗鱼直播和虎牙直播；阿里巴巴则在其体系内投资了合一集团、微博、陌陌；百度为巩固自身优势将直播功能与地图、视频等现有业务相结合。

虎牙直播映客
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