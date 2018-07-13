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中国网民7.72亿人每周人均上网27小时

中国网民7.72亿人每周人均上网27小时
2018年07月13日 03:25 新京报
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　　在昨日召开的2018中国互联网大会闭幕论坛上，中国互联网协会正式发布《中国互联网发展报告2018》（以下简称“报告”）。根据报告披露，截至2017年底，中国网民规模达7.72亿人。

　　据介绍，《中国互联网发展报告》由中国互联网协会与中国互联网络信息中心联合组织编撰，自2002年开始已连续发布17年。新京报记者 许雯

　　近一半用户每天刷移动社交软件3次以上

　　据报告统计，截至2017年底，中国网民规模达7.72亿人，普及率为55.8%，相比2016年新增网民4074万人。人均周上网时长为27个小时。其中，中国手机网民新增5734万人，规模达7.53亿人。

　　与此同时，网络直播用户持续增多。报告显示，2017年中国网络直播用户规模达3.98亿人，预计2019年用户规模将突破5亿人。不过去年直播行业用户规模增速明显放缓，增长率为28.4%，预计到2019年增速将进一步放缓到10.2%。

　　报告还提到，截至去年底，中国约有200多家公司开展或从事网络直播业务，较2016年减少近百家，相对于2011年则减少400家。报告分析认为，自媒体行业流量红利期接近尾声，发展迎来拐点。2017年各大自媒体平台中，微信公众号以63.4%的市场份额排在首位。

　　报告显示，移动社交软件成为网民手机必备工具，近一半的用户每日使用移动社交应用三次以上，80%以上的用户每天用移动社交应用的时长在1小时以上。

　　用户使用率最高的前三名社交应用为微信朋友圈、QQ空间和新浪微博，使用率分别达到87.3%、64.4%和40.9%。

　　更长远来看，中国移动社交APP日均有效使用时间从2016年6月的40.9万分钟增长到了2017年5月的49.2万分钟，期间时有增减，总体呈现螺旋上升态势。

　　网络购物方面，去年中国网络购物市场交易规模达7.18万亿元，同比增长32.2%，市场增速再次迎来拐点进一步攀升。

　　网上支付方面，截至去年底，中国网上支付用户规模达5.31亿人，较2016年底增加5661万人，年增长率为11.9%。其中，手机支付用户规模增长迅速，达5.27亿人，较2016年底增加5783万人，年增长率为12.3%。

　　网约车用户规模增长近20%

　　网络出行方面，报告显示，截至2017年底，包括网约出租车与专车快车等在内，中国网络约车用户总规模达4.35亿人，增速为19.2%，基本保持平稳。

　　具体来看，网约出租车用户规模达2.87亿人，较2016年增加6188万人，增长率为27.5%；网约专车用户规模达2.36亿人，较2016年增加6844万人，增长率为40.6%。

　　近两年来，共享汽车服务在全国多个城市上线，并日益受到消费者青睐。报告显示，2017年中国共享汽车市场规模达7.9亿元，同比增长83.7%，预计今年全年市场规模将达21.5亿元，增速远超2017年，共享汽车市场将迎来市场加速扩张期。

　　日前有媒体报道称，手机下单预约“共享护士”的服务在全国多地出现，引发社会关注。报告也显示，2017年中国网络健康服务用户增幅可观。

　　据统计，去年中国互联网医疗用户规模达2.53亿人，年增幅为29.7%，网民使用率约32.7%。报告预计，未来几年中国互联网医疗年均复合增长率将达55.01%，2021年中国移动医疗市场规模将达697.4亿元。

　　具体来看，医疗健康咨询服务免费下载的APP应用类型中以“预约挂号”类应用最多，其次为“运动健身”、“个人健康管理”、“在线问诊”和“医药电商”；付费下载APP中以“医药病理知识普及”类应用最多，其次为“运动健身”、“个人健康管理”和“体征测量”等。

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