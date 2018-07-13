押注智能区块链 乐视网业绩复苏前景未明

本报记者 饶守春 北京报道

被寄予乐视网（300104.SZ）业绩复苏厚望的乐融致新电子科技（天津）有限公司（原“乐视致新”、“新乐视智家”，下称“乐融致新”），近日切入了区块链领域。

7月11日，乐融致新与区块链社区一链合作推出智能硬件“一链盒子”，主打免费看全网视频内容、能赚通证的概念。

乐融致新相关人士对21世纪经济报道记者表示，此次与一链推出“一链盒子”只是一次尝试，双方会在大屏运营方面进行合作，涉及广告、会员、点播等多个方面。此外，该人士表示一链还将与乐创文娱（原乐视影业）展开合作。

工商资料显示，一链的股东以及管理层，均曾在“乐视系”内担任要职。出于这一层关系，“乐视系”一位内部人士表示，一链可以看作是乐视内部孵化的一个项目。

“豪赌”区块链

据7月11日发布会透露出的信息显示，乐融致新与一链展开合作，推出二者首款智能区块链硬件产品“一链盒子”。“一链盒子”主要功能与乐视盒子、乐视超级电视相同，但不同点即又在于其具有的区块链概念。

据悉，通过“一链盒子”，用户可将闲置带宽通过这一硬件共享给社区，社区作为回馈将按算法回赠OC（One chain Token）作为激励。发布方一链介绍，OC是具有高速成长潜力的区块链通证，是指在项目团队与新乐视合作的共享生态中，基于区块链技术生成的基于共享带宽资源、家庭视频娱乐互联、智能安全等的工作量证明。OC币总量为18亿枚，未来将不会增发。

一链方面表示，在OTT（Over The Top）领域，智能盒子拥有6000万用户存量市场，用户通过免费观看全网视频内容，能赚通证的“一链盒子”为切入口，能够贡献流量与存储，进行时间与闲置变现。

“通过一链盒子，乐融致新将拓宽IP内容发行、营销渠道；增加硬件卖点，提升销量。外部合作也将为公司增加收入，补充用户群；云计算方面，将节省CDN成本，增加云应用场景，提高会员收入，增加活跃用户数，同时也会增加版权分发应用渠道。”乐融致新有关人士说。

天眼查信息显示，一链的注册主体为北京知安天和网络科技有限公司（下称“知安天和”），成立于2015年2月。股东层面，万涛出资9万元持股90%，裴伟伟出资1万元持股10%。

此前2016年底，万涛曾担任乐视云计算安全中心总经理；两名联合创始人中，李时斌曾担任乐视用户体验中心总监、乐视首席设计师，任海林则曾经担任乐视网技术经理，整个团队均具有鲜明的乐视烙印。

跨界还是炒作？

不过，通过此次跨界合作，乐融致新能否在业绩上实现大的跨越，仍难在短时间内下定论。

21世纪经济报道记者了解到，在多个电商平台，“一链盒子”已经上线，但还未开始预售。这款定价高达599元的智能硬件，未来销量如何一定程度上将影响此次合作的长远发展。

一位不愿透露姓名的区块链领域权威人士表示，“一链盒子”本质更像是一个电视盒子，相比于其它电视盒子，只是具有区块链的概念，但这一点并不能完全成为用户的吸引点。

该人士介绍，在“一链盒子”之前，迅雷即曾推出玩客云这一智能硬件，试水过类似的利用用户共享网络带宽、存储空间等资源来获得玩客币的方式，玩客币也一度遭到市场炒作，引发争议。

“仅从配置来看，‘一链盒子’坚持了乐视以往通常的高配置风格，视频内容方面也涵盖了目前国内五大平台，这是优势；但目前乐视资金风波，引发包括乐融致新、乐视网等在内原本优质的资产也出现经营困难，客户是否愿意买账很难说。”上述区块链权威人士说。

此前，一位乐融致新内部人士透露，在获得30亿元增资后，公司业务开始缓慢恢复，但今年上半年整体情况仍不乐观，此前一度唱“独角戏”的超级电视市场，也因小米、微鲸等品牌的竞争出现了大幅萎缩。

不过，乐融致新依然被赋予了乐视网整体业务复苏的核心地位。据悉乐视网管理层今年的首要工作，是竭尽全力恢复超级电视面向用户的服务能力和内容优势。

值得注意的是，在与乐融致新合作后，一链未来还将与乐创文娱在明星发通证、电影点映发通证和电影宣传、募集等方面展开合作。同时，还包括与乐为金融在金融区块链方面的合作。（编辑：巫燕玲）