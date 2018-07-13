世界杯直播进入新时代？优酷新玩法斩获世界杯红利

导读：经过技术基础设施、人才团队和商业生态的融合，在融入阿里后，优酷正努力抓住这一机遇，加速落地“好莱坞+硅谷”模式。

本报记者 吴燕雨 实习生 缪佳斌 北京报道

7月12日，世界杯半决赛第二场，克罗地亚淘汰英格兰，首次杀入世界杯决赛，将和法国在3天后争夺2018俄罗斯世界杯冠军。

这一结果在赛前一小时被白岩松在优酷综艺《这就是世界波》中“神预测”。作为优酷的世界杯周边节目，比赛预测是节目一大看点。此前，“乌贼刘”刘语熙在节目中曾连续错误预测十几场，成为话题。

随着优酷成为首家获得世界杯版权的互联网视频平台，多个与世界杯有关的名字都走进了互联网。

6月14日，世界杯开幕第一天，原央视足球解说段暄第一次走进《这就是世界波》的节目现场，这是作为传统解说的段暄，第一次因世界杯与互联网碰撞。

“四年前是屏幕席上，今天是在互联网中，受众选择更加多元化，互动性、娱乐性更强。未来对于解说受众来看，获取比赛的渠道将变得更丰富。”段暄告诉21世纪经济报道记者。

这只是互联网对于世界杯观看体验产生影响的一个缩影。

更大的影响来自世界杯在移动端用户的激增。QuestMobile数据显示，7月6日晚10点到7月7日早6点、以及半决赛进行期间，优酷APP活跃用户最高近1500万，在“优爱腾”三家中位于最高。

世界杯红利

数据显示，6月14日，俄罗斯对沙特的揭幕战拉动了优酷移动端用户增长，日环比达近160%，整体日活用户环比增长20%左右，世界杯直播观看人数超过1200万。此时距优酷宣布拿下世界杯直播权仅过去半个月。

“1200万直播用户对我们来讲，不管是产品技术运营还是平台的能力，都是一次考验。”在阿里文娱轮值总裁兼优酷总裁杨伟东看来，揭幕战中，优酷顺利接住了第一场比赛，此前他预期的直播用户峰值为1000万。

很快，这一纪录又被打破。

6月30日晚，优酷世界杯法国对阵阿根廷的比赛直播，以单场近2000万的观看人数再创历史新高，与世界杯揭幕战相比增长67%。“进球红包雨”参与用户达464万，相比世界杯揭幕战增长300%。

这也直接体现在优酷获取的市场份额中。艾媒咨询6月20日发布的《2018世界杯中国球迷专题研究报告》显示，央视网络直播收视份额为35.7%，优酷为21%，咪咕为3%。除了世界杯版权霸主地位的央视，能获取这样的市场份额，对于优酷而言，算是一份不错的成绩单。

QuestMobile发布的世界杯小组赛数据洞察报告显示，世界杯开赛以来，受赛事直播带动，优酷移动端DAU（日活跃用户数）在6月23日破亿，并在6月26日后稳定维持在过亿量级。

观看体验上，在杨伟东看来，“今年是移动互联网观看世界杯元年。”这在于互联网带来的三维体验。

三维体验体现于互动玩法中。从6月14日开幕战到7月15日的决赛，在优酷APP观看世界杯直播，每场比赛进球时下红包雨，无进球或只进一球时补发红包雨。此外，还包括自选特色聊球、网友组队看球、“聊天室”等互联网平台特有的玩法。

在揭幕战上，除了刘嘉远、徐阳的央视专业解说外，优酷自选解说还提供了鹿晗等跨界明星聊球，张达斌、钟毅的粤语聊球服务等。

初次试水体育，新兵优酷面临诸多课题。如早期在解说嘉宾的选择上出现问题。杨伟东在世界杯初期对记者表示，要提出更高的要求，体育专业背景、体育专业知识、热爱足球和世界杯都是解说嘉宾不可或缺的素质。

在世界杯运营实践中，杨伟东认为要加强节目的趣味性，“优酷做世界杯并不是只追求专业感，应该加入泛娱乐感，更加轻松。”

此外，世界杯也带动了优酷的其他内容。如6月13日播出的超级剧集《镇魂》，刚刚上线播放量便突破8500万。

杨伟东认为，移动互联网时代，用高位内容带动平台内容、带动周边产业和消费是理想的模式。优酷希望通过世界杯带动全平台内容。更重要的，是带动优酷对体育产业的运营能力，“通过世界杯的暑期运营，留下一支能打硬仗、能做大型世界级体育赛事运营的团队。”

技术升级内容

“我们希望手机看和电视有不一样的体验，希望有更强的互动性和趣味性。”阿里巴巴副总裁、阿里大文娱优酷CTO庄卓然表示。

这需要技术的加持，打穿链路。为此，阿里云团队、编解码团队、优酷团队都起到了技术保障作用。支撑直播的团队囊括了产品技术团队、阿里云团队及天猫双十一的技术保障团队。

据了解，此次的技术协助部门阿里云，在全球拥有1500多个CDN节点、120T带宽储备，曾在春节期间为央视网、微博提供技术支持。

时间是技术团队面临的最大挑战。“世界杯直播只留给了我们两个礼拜的时间。”庄卓然说。

杨伟东告诉记者，此次世界杯的用户画像，与优酷原有的剧集、综艺用户画像不同，这对阿里云和优酷在数据打通、整体带宽和CDN布局的能力是一个考验。

针对技术问题，优酷在阿里云等支持下，将广电专业链路与互联网流媒体智能基础设施结合，自主研发“智能媒体大脑”。包括智能编解码、智能调度、智能交互、智能生产、智能处理五大引擎，覆盖实时流媒体内容的生产、分发、消费与交互。

“智能媒体大脑”、阿里云密集的CDN节点和巨量带宽储备的支撑，是优酷世界杯直播基本实现高清流畅播放的基础。

随着赛事的推进，阿里云和优酷技术团队根据用户反馈，升级技术在直播中的运用，将原始的每秒25帧画面变换为每秒50帧画面，提供更流畅的观看体验。从1/8决赛开始，优酷在每一场比赛都开通了50帧极清直播入口。

“文娱行业正处在发生巨变的前夜，技术发展正是推动这次变革的推手。”在庄卓然看来，世界杯直播是阿里将机器智能大规模应用于文娱产业各领域的缩影，未来的内容产业每一环都将迎来新的升级。

经过技术基础设施、人才团队和商业生态的融合，在融入阿里后，优酷正努力抓住这一机遇，加速落地“好莱坞+硅谷”模式。

“内容产业会进入到一个更加智能、更加个性化多元化、更加极致体验的时代。”庄卓然表示。