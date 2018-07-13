新浪科技> 互联网 > 正文

世界杯直播进入新时代？优酷新玩法斩获世界杯红利

世界杯直播进入新时代？优酷新玩法斩获世界杯红利
2018年07月13日 02:08 21世纪经济报道
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　导读：经过技术基础设施、人才团队和商业生态的融合，在融入阿里后，优酷正努力抓住这一机遇，加速落地“好莱坞+硅谷”模式。

　　本报记者 吴燕雨 实习生 缪佳斌 北京报道

　　7月12日，世界杯半决赛第二场，克罗地亚淘汰英格兰，首次杀入世界杯决赛，将和法国在3天后争夺2018俄罗斯世界杯冠军。

　　这一结果在赛前一小时被白岩松在优酷综艺《这就是世界波》中“神预测”。作为优酷的世界杯周边节目，比赛预测是节目一大看点。此前，“乌贼刘”刘语熙在节目中曾连续错误预测十几场，成为话题。

　　随着优酷成为首家获得世界杯版权的互联网视频平台，多个与世界杯有关的名字都走进了互联网。

　　6月14日，世界杯开幕第一天，原央视足球解说段暄第一次走进《这就是世界波》的节目现场，这是作为传统解说的段暄，第一次因世界杯与互联网碰撞。

　　“四年前是屏幕席上，今天是在互联网中，受众选择更加多元化，互动性、娱乐性更强。未来对于解说受众来看，获取比赛的渠道将变得更丰富。”段暄告诉21世纪经济报道记者。

　　这只是互联网对于世界杯观看体验产生影响的一个缩影。

　　更大的影响来自世界杯在移动端用户的激增。QuestMobile数据显示，7月6日晚10点到7月7日早6点、以及半决赛进行期间，优酷APP活跃用户最高近1500万，在“优爱腾”三家中位于最高。

　　世界杯红利

　　数据显示，6月14日，俄罗斯对沙特的揭幕战拉动了优酷移动端用户增长，日环比达近160%，整体日活用户环比增长20%左右，世界杯直播观看人数超过1200万。此时距优酷宣布拿下世界杯直播权仅过去半个月。

　　“1200万直播用户对我们来讲，不管是产品技术运营还是平台的能力，都是一次考验。”在阿里文娱轮值总裁兼优酷总裁杨伟东看来，揭幕战中，优酷顺利接住了第一场比赛，此前他预期的直播用户峰值为1000万。

　　很快，这一纪录又被打破。

　　6月30日晚，优酷世界杯法国对阵阿根廷的比赛直播，以单场近2000万的观看人数再创历史新高，与世界杯揭幕战相比增长67%。“进球红包雨”参与用户达464万，相比世界杯揭幕战增长300%。

　　这也直接体现在优酷获取的市场份额中。艾媒咨询6月20日发布的《2018世界杯中国球迷专题研究报告》显示，央视网络直播收视份额为35.7%，优酷为21%，咪咕为3%。除了世界杯版权霸主地位的央视，能获取这样的市场份额，对于优酷而言，算是一份不错的成绩单。

　　QuestMobile发布的世界杯小组赛数据洞察报告显示，世界杯开赛以来，受赛事直播带动，优酷移动端DAU（日活跃用户数）在6月23日破亿，并在6月26日后稳定维持在过亿量级。

　　观看体验上，在杨伟东看来，“今年是移动互联网观看世界杯元年。”这在于互联网带来的三维体验。

　　三维体验体现于互动玩法中。从6月14日开幕战到7月15日的决赛，在优酷APP观看世界杯直播，每场比赛进球时下红包雨，无进球或只进一球时补发红包雨。此外，还包括自选特色聊球、网友组队看球、“聊天室”等互联网平台特有的玩法。

　　在揭幕战上，除了刘嘉远、徐阳的央视专业解说外，优酷自选解说还提供了鹿晗等跨界明星聊球，张达斌、钟毅的粤语聊球服务等。

　　初次试水体育，新兵优酷面临诸多课题。如早期在解说嘉宾的选择上出现问题。杨伟东在世界杯初期对记者表示，要提出更高的要求，体育专业背景、体育专业知识、热爱足球和世界杯都是解说嘉宾不可或缺的素质。

　　在世界杯运营实践中，杨伟东认为要加强节目的趣味性，“优酷做世界杯并不是只追求专业感，应该加入泛娱乐感，更加轻松。”

　　此外，世界杯也带动了优酷的其他内容。如6月13日播出的超级剧集《镇魂》，刚刚上线播放量便突破8500万。

　　杨伟东认为，移动互联网时代，用高位内容带动平台内容、带动周边产业和消费是理想的模式。优酷希望通过世界杯带动全平台内容。更重要的，是带动优酷对体育产业的运营能力，“通过世界杯的暑期运营，留下一支能打硬仗、能做大型世界级体育赛事运营的团队。”

　　技术升级内容

　　“我们希望手机看和电视有不一样的体验，希望有更强的互动性和趣味性。”阿里巴巴副总裁、阿里大文娱优酷CTO庄卓然表示。

　　这需要技术的加持，打穿链路。为此，阿里云团队、编解码团队、优酷团队都起到了技术保障作用。支撑直播的团队囊括了产品技术团队、阿里云团队及天猫双十一的技术保障团队。

　　据了解，此次的技术协助部门阿里云，在全球拥有1500多个CDN节点、120T带宽储备，曾在春节期间为央视网、微博提供技术支持。

　　时间是技术团队面临的最大挑战。“世界杯直播只留给了我们两个礼拜的时间。”庄卓然说。

　　杨伟东告诉记者，此次世界杯的用户画像，与优酷原有的剧集、综艺用户画像不同，这对阿里云和优酷在数据打通、整体带宽和CDN布局的能力是一个考验。

　　针对技术问题，优酷在阿里云等支持下，将广电专业链路与互联网流媒体智能基础设施结合，自主研发“智能媒体大脑”。包括智能编解码、智能调度、智能交互、智能生产、智能处理五大引擎，覆盖实时流媒体内容的生产、分发、消费与交互。

　　“智能媒体大脑”、阿里云密集的CDN节点和巨量带宽储备的支撑，是优酷世界杯直播基本实现高清流畅播放的基础。

　　随着赛事的推进，阿里云和优酷技术团队根据用户反馈，升级技术在直播中的运用，将原始的每秒25帧画面变换为每秒50帧画面，提供更流畅的观看体验。从1/8决赛开始，优酷在每一场比赛都开通了50帧极清直播入口。

　　“文娱行业正处在发生巨变的前夜，技术发展正是推动这次变革的推手。”在庄卓然看来，世界杯直播是阿里将机器智能大规模应用于文娱产业各领域的缩影，未来的内容产业每一环都将迎来新的升级。

　　经过技术基础设施、人才团队和商业生态的融合，在融入阿里后，优酷正努力抓住这一机遇，加速落地“好莱坞+硅谷”模式。

　　“内容产业会进入到一个更加智能、更加个性化多元化、更加极致体验的时代。”庄卓然表示。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有