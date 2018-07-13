京东金融融资130亿 将加码数据和技术

图为京东金融展示的核心风控产品。

风传已久的京东金融B轮融资终于落定。7月12日，京东金融宣布，近期已与中金资本、中银投资、中信建投和中信资本等投资人签署了具有约束力增资协议计划，融资金额约为130亿元，投后估值约1330亿元。谈及未来规划，京东金融CEO陈生强表示，京东金融将继续坚持数字科技战略，在数据和技术上加大投入。

主要投资人均为金融机构背景

在P2P网贷、现金贷等互联网金融领域面临降温潮的同时，因能不断向金融机构输出科技服务能力，头部金融科技企业成为资本竞逐的对象。

今年以来，继百度金融分拆融资、蚂蚁金服融资拓展全球化业务后，京东金融宣布了130亿元的B轮融资计划。本轮融资完成后，京东金融的估值将升至约1330亿元。记者了解到，依照惯例成交条件，京东金融此次B轮融资预计将在2018年第三季度完成。

根据京东金融公开披露的信息，此次签署具有约束力增资协议计划的投资人包括中金资本、中银投资、中信建投和中信资本等。值得注意的是，这些投资人均有国内巨头金融公司的背景。

“京东金融所有股东都是内资身份，所募集资金都是人民币，不接受美元投资。”京东金融副总裁、董事会秘书、战略投资部总经理马骥向记者表示，投资方的选择是根据战略需求、发展阶段，以及投资人的背景和实力来决定的。这一轮主要投资人都是金融机构背景，这和公司在做的金融科技业务相匹配。

近两年，京东金融资本运作的动作频频，背后资本方的结构也趋于多元化。2016年1月，京东金融完成66.5亿元的A轮融资，由红杉资本中国基金、嘉实投资和中国太平领投，投后估值为466.5亿元。2017年6月，京东金融完成股权重组交割，不再纳入京东集团的合并财务报表。

将在数据和技术上加大投入

在宣布融资金额的同时，京东金融也公开了一组运营数据。截至目前，京东金融累计服务金融机构超过700家，并与金融机构共同服务800万线上线下小微商户和4亿个人用户。

陈生强在融资消息公布后的说法，显示了京东金融强调加码金融科技的决心。陈生强说，“未来，京东金融将继续坚持数字科技战略，在数据和技术上加大投入。积极推进全球化，在全球范围内吸引领军型科技人才。通过科技让整个金融服务更加智能、普惠，从而服务更多人群，成本更低、效率更高、体验更好。”

马骥解释称，京东金融所有业务都是依靠数据和技术来驱动，这是整个公司的核心发展逻辑。“我们认为，进入新时代，科技公司未来最大的机会在于如何以数据和技术服务为脉络，深入到实体经济的各行各业之中，帮助各类实体企业提升效率，降低成本，提高收入。”

实际上，“金融科技输出”也是陈生强在各大场合频繁提及的内容。今年2月京东金融年度表彰大会上，陈生强说，京东金融的核心商业模式是“B2B2C”，是用科技解决金融的问题，再把金融的业务还给金融机构。

“过去四年中，京东金融在科技投入上年均增长超过100%。”陈生强彼时称，未来，京东金融至少维持这一规模并不设上限，全力保障技术研究能够得到最充裕的资源支持，并坚持数据和技术的开放合作，积极参与全球的科技人才争夺。

从近一年来京东金融的布局和动作来看，这些承诺正在逐渐兑现。公开数据显示，京东金融相继布局了城市计算、数字化企业服务、智能机器人等创新业务。

与此同时，来自金融、科技等领域的高管、专家也接连加盟京东金融。本月，北欧银行原副总裁张旭加盟京东金融，负责数据资产体系搭建。此前，建设银行河南省分行原行长李尚荣、招商银行信用卡中心原总经理助理王钰也已加入。

近一年来，京东金融在科技领域招募的技术人才也实力雄厚。其中包括前亚马逊首席科学家薄列峰、益博睿大中华区CEO姚诚、美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）计算机科学学院博士彭健、前微软城市计算负责人郑宇等。

新京报记者 刘畅