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58%的比特币矿厂在我国存在“关键人风险”

58%的比特币矿厂在我国存在“关键人风险”
2018年07月13日 00:59 每日经济新闻
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　　实习记者 李诗韵 记者 谢振宇    每经编辑 陈俊杰    

　　这次四川洪水影响全球比特币算力似乎是杞人忧天，但有业内人士表达了更深层的担忧。

　　有分析者告诉《每日经济新闻》记者，如果四川比特币矿池遭到任何重大打击将影响到全球的哈希率。其进一步表示，中国矿工仍主导着加密货币，而中国的比特币挖矿行业对整个比特币行业而言存在一种“关键人风险”（即失去一个关键人物将对集体存毁灭性打击的风险）。

　　目前，中国近乎垄断着比特币挖矿行业。据艾瑞咨询报告，全球比特币矿机制造市场由比特大陆、嘉楠耕智和亿邦国际三大生产商主导，且这三大生产商均为中国企业，2017年，三家的合计总销售收益及已售算力占全球90%。

　　剑桥大学2017年4月的一份比特币行业研报显示，全球58%的比特币矿厂位于中国，而排名第二的美国仅占16%。

　　挖矿在中国盛行，其中有很大一部分原因是该行业对电力极大的需求，而国内相较部分国家电价更低。

　　有观点就认为，芯片的迭代方面暂时没有更多的飞跃空间，“现在的竞争已经不再是比较单一芯片的能力，而是一个矿场能塞进多少芯片，并处理好散热和供电的问题。”业界甚至流传着这样一句话，“电力决定算力，算力决定钱包”。

　　根据摩根士丹利今年5月的一份报告，高能源需求同时也是比特币行业存在的挑战，报告中提到，用于保障比特币交易的POW（Proof of Work，任务证明）计算方式对电力需求巨大。

　　受到部分上述因素的影响，国内收紧了比特币挖矿的相关政策。据相关报道，今年1月，互金整治办向各地下发文件，要求综合采取电价、土地、税收和环保等措施，引导辖内企业有序退出比特币挖矿业务，并定期送报工作进展。

　　据报道，国内的大型矿场也开始将部分业务往加拿大、冰岛等电费同样较低的国家转移。比如经营着中国最大两个比特币矿场的比特大陆（Bitmain）已在新加坡设立了分支机构，并在美国和加拿大开展挖矿业务。而今年1月，莱比特矿池（BTC.Top）创始人江卓尔也曾表示，公司正在加拿大开设分部，因为在加拿大运营矿池成本相对较低且稳定。

　　有些小型矿场也在灵活地寻找生存空间，某一小型矿场的经营者对《每日经济新闻》记者表示，“早不在以前的地方了，也从水电改火电了。”

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