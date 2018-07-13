爱回收完成新一轮1.5亿美元融资

来源：北京商报

北京商报讯（记者 石飞月）7月12日，电子产品回收平台爱回收完成1.5亿美元新一轮融资，这是爱回收完成的第五轮融资。

本轮融资由老虎环球基金领投、京东集团跟投、泰合资本担任财务顾问。这是电子产品回收领域最大的单笔融资，本轮融资后，爱回收估值超过15亿美元。据了解，这个估值比上一轮增长了4倍。

此前，爱回收已经完成4轮共计1.32亿美元融资，晨兴资本、京东集团、世界银行旗下IFC集团、凯辉中法基金、天图资本及景林资本等机构均参与投资。

爱回收创始人、CEO陈雪峰上个月表示，在未来的半年时间里，爱回收将向市场投放1万台自助回收机用于二手电子产品的回收。

按照陈雪峰的说法，自助回收机的设计类似于地铁中常见的自动售货机，只不过操作的方向正好相反。用户可以根据设备的提示，投放旧电子产品，获得预付款，并在三日内获得全款。目前，爱回收已经打通了和芝麻信用的通道，整个交易过程将通过信用担保的方式进行。

实际上，在推出自助回收机之前，爱回收已经在国内一线城市的商圈布局了260家线下门店，今年底很有可能达到400家。正是看到了线下门店带来了可观的流量，陈雪峰希望通过1万台自助回收机的布局能够将爱回收二手电子产品的回收量提升到一个新的量级。

据公开资料显示，爱回收成立于2011年，目前已经拥有自营门店260家，合作门店近10万家，年交易规模达到40亿元。近期，爱回收推出了自助回收机和全球二手电子产品代拍平台拍机堂。