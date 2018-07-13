新浪科技> 互联网 > 正文

联合国再请马云出任要职 秘书长古特雷斯宣布任命

联合国再请马云出任要职 秘书长古特雷斯宣布任命
2018年07月13日 00:50 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间7月13日凌晨消息，给联合国当了两年特别顾问后，马云又被委以重任了。7月12日，联合国秘书长古特雷斯宣布推出数字合作高级别小组，任命阿里巴巴集团董事局主席马云、比尔及梅琳达·盖茨基金会联合创始人梅琳达·盖茨为联合主席。

　　该小组旨在通过跨领域和跨国界的合作，挖掘数字技术的社会和经济潜能，确保所有人都能受益于一个安全普惠的数字化未来。

　　小组成员共20名，覆盖联合国官员和来自全球17个国家的卓越领导者。其中包括全球网络空间稳定委员会主席Marina Kaljurand，挪威、瑞士、阿联酋和博茨瓦纳等国的四位部长，“互联网之父” Vinton Cerf、诺贝尔经济学奖得主Jean Tirole等。

　　古特雷斯在声明中寄予厚望，希望马云和梅琳达·盖茨能够领导该小组加强人们对数字技术巨大影响力的认知，并在数字领域促进国际合作。

　　马云表示，在DT时代，数据和科技更容易被广泛获取，这是所有年轻人、小企业和妇女的机会，他很乐意加入，推进全球跨领域合作，为全球年轻人打造一个普惠共享的数字化未来。

　　2016年初，马云和挪威首相索尔贝格等被选为联合国“可持续发展目标”倡导者；2016年9月，时任联合国秘书长潘基文邀请马云出任联合国贸发会议青年创业和小企业特别顾问。

马云联合国
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有