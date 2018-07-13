联合国再请马云出任要职 秘书长古特雷斯宣布任命

新浪科技讯 北京时间7月13日凌晨消息，给联合国当了两年特别顾问后，马云又被委以重任了。7月12日，联合国秘书长古特雷斯宣布推出数字合作高级别小组，任命阿里巴巴集团董事局主席马云、比尔及梅琳达·盖茨基金会联合创始人梅琳达·盖茨为联合主席。

该小组旨在通过跨领域和跨国界的合作，挖掘数字技术的社会和经济潜能，确保所有人都能受益于一个安全普惠的数字化未来。

小组成员共20名，覆盖联合国官员和来自全球17个国家的卓越领导者。其中包括全球网络空间稳定委员会主席Marina Kaljurand，挪威、瑞士、阿联酋和博茨瓦纳等国的四位部长，“互联网之父” Vinton Cerf、诺贝尔经济学奖得主Jean Tirole等。

古特雷斯在声明中寄予厚望，希望马云和梅琳达·盖茨能够领导该小组加强人们对数字技术巨大影响力的认知，并在数字领域促进国际合作。

马云表示，在DT时代，数据和科技更容易被广泛获取，这是所有年轻人、小企业和妇女的机会，他很乐意加入，推进全球跨领域合作，为全球年轻人打造一个普惠共享的数字化未来。

2016年初，马云和挪威首相索尔贝格等被选为联合国“可持续发展目标”倡导者；2016年9月，时任联合国秘书长潘基文邀请马云出任联合国贸发会议青年创业和小企业特别顾问。