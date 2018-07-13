网贷问题平台“出清”利好行业未来发展

每经编辑 祝裕

最近一个月，网贷行业神经紧绷。跑路、提现困难、经侦介入，多家平台“爆雷”或停止运营，行业似乎进入了一个风险的集中爆发期，不少投资者遭遇资金损失。

“最近爆雷的很多平台实际上都不算是严格意义上的P2P平台。对于P2P平台来说，它的定位就是金融信息中介，对于资产的要求也非常明确，个人不超过20万，企业不超过100万。”随手集团副总裁吴晓慧表示。

吴晓慧拥有丰富的国际投资银行从业经验，长期专注于金融市场、投资产品、风险管理等领域，曾任巴克莱银行全球金融市场部董事。2015年，吴晓慧加入随手集团，负责公司金融业务。

在吴晓慧看来，最近出事的多是一些问题平台，“有一些平台庞氏、自融的特征很明显，如果投资人具备相应的理解，是完全可以规避掉这些平台的”，而当前风险的出清，对于未来网贷行业的发展来说，是一个利好。

风险出清对行业是利好

最近网贷行业的关键词被“爆雷”占据。有统计显示，仅在7月份前10天，已经有40家网贷平台出问题，范围遍及全国。在这一次连环“爆雷潮”中，既有不知名小平台，也不乏累计成交量超百亿的大平台。

网贷之家的一份报告指出，导致近期问题平台数量大增的因素，主要是在近期金融监管趋严、网贷备案延期、股市大跌以及目前整个市场资金流动性紧张的大环境下，平台的运营成本和合规成本不断增加，借款人逾期率上升，导致不合规、经营不善的平台不断出现“爆雷”情况，以及问题平台持续出现导致投资人对背景较差的平台持谨慎态度，使得平台经营困难。

吴晓慧在接受媒体采访时也表示，最近的所谓“爆雷潮”是多方面因素叠加的结果，既有宏观层面的影响，也有部分平台自身的原因，使得一些平台遭到挤兑，资金链出问题。但她强调，“目前一些出问题的平台本身就有问题，很多并不是真正的P2P平台，而是经营资金池自融，很容易受挤兑的冲击。”

在吴晓慧看来，当前行业进入到了一个“出清”的阶段，“以往中国个人和家庭的金融服务很多是没有得到满足的，市场的广度和深度和发达国家有非常大的差距，因此也就有很大的发展空间，在市场迅速发展的过程中，出现了一些鱼龙混杂的平台，有些平台可能是在正常经营业务，有些可能就打算捞一把就走。”

“有一些平台庞氏、自融的特征很明显，如果投资人具备相应的理解，是完全可以规避掉这些平台的。”吴晓慧表示，问题平台有一定的相似特征，对于投资者来说，首先要看平台信息披露情况，监管有很明确的披露要求；第二可以看银行存管，一般来说比较大的银行存管标准更高，平台对接的存管银行也能够一定程度看出平台的实力；再就是平台高管团队，平台的市场营销，好的平台相对保守，不会去片面宣传平台的收益有多高，更多的是陈述事实。

从已经爆雷的平台身上也可以看到这些特征，例如相继倒下的钱宝网、雅堂金融、唐小僧和联璧金融等平台，就是以高返为显著特征。还有一些“爆雷”平台对于底层资产额披露情况极差，完全无法得知底层资产的流向。

“对于行业好的平台来说，风险的集中出清不是坏事，头部平台已经基本纳入监管了，之前有些不好的平台，收益特别高，投资者又无法分别是好是坏，可能就出现劣币驱逐良币的现象，现在差的平台出清了，好的平台才能获得更大的发展空间。”吴晓慧说道。

财务金融具备可持续性

原定于6月30日完成的网贷备案已经延期，不过随着这波“爆雷潮”，网贷整治的时间有了进一步明确。近日，人民银行会同互联网金融风险专项整治工作领导小组有关成员单位召开互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会。会上，整治工作领导小组组长、人民银行副行长潘功胜指出，再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治，化解存量风险，消除风险隐患，同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。

“我们之前已经做好了备案的准备。”吴晓慧表示，为更好保障交易资金安全，随手记已携手广发银行正式上线资金存管系统，实现用户资金与平台隔离，平台不能触碰用户资金。同时，随手记平台严格按照相关监管要求，准确、规范地披露运营数据，致力于实现平台运营的透明化。此外，随手记平台早在2016年9月就通过了信息安全等级保护三级认证，并在今年2月通过了BSI国际权威审核认证，获颁ISO 27001（信息安全管理体系标准）认证证书，实现了信息安全的国际接轨。

同时，作为中国互金协会的常务理事单位和深圳互金协会的理事单位，随手记平台一直积极参与行业的规范建设和发展。吴晓慧表示，“信贷市场还有很大的成长空间，中国个人和家庭的金融需求没有得到充分满足，随着征信等基础设施的完善，在金融科技带来的效率提升下，金融需求能够更好地得到满足。”

与一般的网贷平台相比，随手记的不同在于，其基于长期建立的财务管理功能和沉淀，用户在财务管理的基础上会自然延伸出对于金融产品和服务的需求。“财务跟金融服务是一个强相关的需求，我们基于对用户财务状况的了解，能够更好地提供金融的服务。”吴晓慧表示，“对于金融业务来说，了解你的用户，这点是最重要的，对于没有积累的平台，需要做大量的推广，而我们的很多用户过去八年和我们一起成长，有很高的粘性，我们知道他的需求。财务金融是一个长期的优势，从了解个人财务状况，到推介相应的金融产品和服务，这在我们的体系内可以形成一个闭环。”

2017年9月，随手记获得了来自全球知名私募股权投资集团KKR领投的2亿美元C轮系列投资。同时，从去年开始，随手记在大数据、智能算法等领域投入了更多力量，“通过这些数据，能够对用户进行更准确地判断，更有针对性地提供场景化、智能化、个性化的金融服务。”吴晓慧表示，基于用户的财务状况和财务规划来提供金融服务的财务金融科技模式，是随手记区别于其他网贷平台的最大特征，长期来看这种财务金融发展模式才具备可持续性。