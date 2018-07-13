网贷平台频频“爆雷”咋预防 广东开出“监管药方”

每经记者 肖乐 每经编辑 王可然

网贷平台钱爸爸“爆雷”、银票网“爆雷”……进入7月，多家平台接连出现“爆雷”，涉及地域涵盖深圳、上海等。

全国多地网贷平台“爆雷”，也将网贷行业推上风头浪尖。在此背景下，如何加强网贷监管，怎么预警风险，尤其令人侧目。对此，已有地方开始展开进一步动作。比如，7月12日，广东省地方金融风险监测防控中心上线了网络借贷信息中介非现场实时监管系统2.0版。目前该系统已经接入首家网贷平台，后续广东省（除深圳外）的网贷平台将强制接入。

“网贷行业最终的目标是软着陆，违规业务有序退出。”广东省地方金融风险监测防控中心总经理李杰向《每日经济新闻》记者表示，“这需要知道有多少违规业务，以防有些平台在监管信息不对称的情况下强行拉升规模，出现‘大而不能倒’的现象。”

监管科技正在加强

网贷非现场实时监管系统由广东省地方金融风险监测防控中心建设。该中心是由广东省政府依托广州商品清算中心成立，主要职能是对广东省地方金融和类金融企业的风险进行检测和防控。

与此前1.0版本的系统要求网贷平台自己报送数据相比，2.0版本通过系统API接口自动实时向非现场监管系统报送数据，更能够保证数据的真实性。

之前平台自己每周报送一次数据，系统通过判断数据内在的关联关系看是不是存在风险隐患。1.0版本不完善，平台主动报数据存在造假可能。2.0版本用API接口实现实时监管，提高了抓取数据的频率，提高了数据的可得性，在这种高频的情况下，平台造假是基本不可能的。”李杰表示，“2.0系统中每一笔资金都能够看到去向。”

2.0的非现场监管系统在监管指标上进行了细化调整。以首家接入系统的民贷天下为例，对接数据涵盖平台借款人信息、出借人信息、项目信息、投标信息、还款信息、账户资金信息等内容，合计154项信息。

非现场监管系统一端对接平台，一端对接政府。“最基础一个风险判断逻辑是网贷管理暂行办法定下13条红线，此外还有系统自己的一些判断和规则，例如一个平台发新产品的速度越来越快，是不是在填一个资金窟窿，利率越来越高，是不是意味着平台资金越来越紧张，这些规则都在系统之中，自动去识别，出现问题之后，系统直接向政府报送。”

李杰表示，之后会要求广东省（除深圳外）网贷平台强制接入。“网贷平台最终会走向备案，接入系统是备案的前置条件。”

记者注意到，7月初，深圳市金融办联合腾讯共建的灵鲲金融安全大数据平台正式上线运行，该平台可以对新兴类金融企业的信用风险、经营风险、操作风险、管理风险等进行准确监测和评估，实现对新兴金融业态的穿透式非现场监管。在试运行期间，灵鲲已对深圳25万多家从事金融业务的企业作了初步分析，并对其中的11354家作了重点分析，识别出多家风险企业，深圳市金融办已对其中有重大犯罪嫌疑的企业预警并移交处置。

期待网贷行业“软着陆”

网贷之家的数据显示，在整个6月，在1872家P2P网贷平台中，有63家平台出现问题，包括提现困难、经侦介入和跑路，另有17家平台停业或转型。而进入7月，更是出现了一周40家平台“爆雷”的状况。

人人聚财CEO许建文向《每日经济新闻》记者分析指出，最近的“爆雷”与前期股市的连续下跌有一定关系，“很多‘爆雷’的平台和上市公司有业务往来，一些是上市公司控制的平台，一些是和上市公司做供应链贷款的平台。”此外，期限错配带来的流动性问题也是导致“爆雷”的原因之一。“很多平台的贷款期限都比较长，但是平台大部分理财计划的期限都是一年以内，甚至还有很多平台有活期产品，一旦出现挤兑，而资产回收时间比较长，就会造成流动性枯竭。”

“诈骗的平台已经比较少了，现在就是看怎么有序退出。一些比较好的平台能够清盘退出，投资人资金不受损失，这是最好的。或者是平台因为经营不善亏损退出，投资人能够收回部分资金。”许建文说道。

值得关注的是，近日，已经延期的网贷整治时间节点得到进一步明确。人民银行日前会同互联网金融风险专项整治工作领导小组有关成员单位召开了互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会。会上，整治工作领导小组组长、人民银行副行长潘功胜指出，再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治，化解存量风险，消除风险隐患，同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。

“行业最近很紧张，1到2年完成，是一个正向信息，是一个很明确的落地政策，软着陆的策略，给投资者、平台、监管都是一个比较平顺的时间周期。”民贷天下CEO李海青表示。

李杰指出，网贷监管的目标是通过一段时间治理，控制总规模，有序退出违规业务，让整个行业软着陆。而政府通过非现场监管系统等手段，得到平台完整信息，就能够掌握违规业务规模，进行风险提示，有效执行监管策略。“例如，一个平台产品发行周期越来越密，利率越来越高，未来就很有可能出现资金链断裂的情况。出现这种情况，系统就会向政府提示，政府进行窗口指导，资产排查，采取一些监管措施。”