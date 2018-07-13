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“互联网家装第一股”齐屹科技上市首日破发

“互联网家装第一股”齐屹科技上市首日破发
2018年07月13日 00:16 每日经济新闻
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　　每经记者 郭荣村    实习记者 刘晨光    每经编辑 胥 帅    

　　以齐家网为业务主体的齐屹科技（01739，HK）于7月12日在香港联交所主板正式挂牌交易，但上市首日，公司股价就跌破发行价。

　　《每日经济新闻》记者注意到，2015~2017年齐家网营收分别为1.41亿元、3.01亿元、4.79亿元，但净利润连续三年均是亏损。招股书显示，亏损主要是由于扩展平台业务及自营室内设计及建筑业务。另外，齐家网相关负责人对记者表示：“亏损本身和财务统计也有关系。”

　　齐屹科技董事长兼首席执行官邓华金在7月12日表示：“公司今年前四个月已经实现了盈利。”齐家网之所以在港股成功上市，第三方数据咨询公司艾媒咨询CEO张毅认为，主要基于公司“对市场的理解、布局以及资本的运作”。

　　互联网公司的亏损较常见

　　7月12日，被称为“互联网家装第一股”的齐屹科技在港股上市了。不过在上市首日，齐屹科技的股价就跌破发行价，全天下跌了6.39%。

　　公开资料显示，齐屹科技运营的齐家网成立于2005年，前身是上海团购网，而后逐渐转型为O2O互联网家装平台。齐家网曾于2011年申请A股上市，但最终在当年10月放弃该上市计划，最终选择在港股IPO。

　　记者注意到，根据弗若斯特沙利文的报告，齐家网作为中国最大的网上室内设计及建筑平台，2017年公司拥有国内25.7%的市场份额。根据公司的招股书，2015~2017年齐家网营收分别为1.41亿元、3.01亿元、4.79亿元，复合年增长率为84.1%；持续经营业务毛利8770万元、1.25亿及2.40亿元，复合年增长率为65.4%。

　　不过由于优先股及可换股负债的公允价值亏损分别为783.6万元、1.13亿元、7.43亿元，同期续经营业务产生的经调整亏损分别为1.63亿元、1.52亿元及8930万元。截至2017年底，公司累计亏损高达16.27亿元。

　　公司认为，前三年亏损的原因主要是扩展平台业务及自营室内设计及建筑业务（主要包括广告及推广开支、已售存货成本及雇员福利开支）所产生的重大成本及开支。

　　对此，齐家网相关负责人对《每日经济新闻》记者表示：“亏损本身和财务统计也有关系，包括连续三年亏损16个亿，是国际财务统计口径的问题，调整之后其实亏损一直是在收窄的，今年是盈利的趋势，现在是一个向好的趋势。”

　　张毅则表示：“亏损是可以理解的，首先网络家装市场规模还是足够大，前景很好。对各家而言，就是想办法抢到市场份额，在市场份额的争夺过程中产生亏损，所以亏损在这种类型的互联网公司里面是比较常见的。”

　　值得注意的是，今年以来，齐家网连续三年亏损状况已经有了一定扭转，邓华金表示，“公司今年前四个月已经实现了盈利”。

　　网络平台营收占比波动大

　　《每日经济新闻》记者注意到，齐家网的网上平台收入占比在近年出现波动，其中2015~2017年，网上平台的营收分别为9181.2万元、9964万元、1.90亿元，近三年的比重分别为64.9%、33.2%以及39.5%，近两年来公司网络平台营收呈上升趋势。

　　与之相对应的，自营室内设计和建筑业务近两年占营收比重均超过了50%。对此，齐家网相关负责人对《每日经济新闻》记者表示：“其实和我们业务模式里面的盈利模式有关，自营业务很多都涉及到别墅，价格相对高，所以看起来营收占比很高，流量还主要是平台。”

　　该负责人进一步表示：“我们是行业的流量入口，公司作为一个产业链的平台，希望给装修公司带来较大的流量、带来好的会员，更多还处在扶持培养的阶段。”

　　对于网络平台营收比例的变化趋势，该负责人认为：“用户的收入水平在提升，包括一些具体的差异化需求都在提升，平台业务作为我们的重点，今年1~4月份同比增长120%，增速非常快，未来平台业务不排除会有上升的可能。”

　　“平台是重点，公司作为一家互联网公司对线下的渗透是非常深的。”上述负责人说，公司除了自有平台，也有自营业务，此前也针对产业链布局收购了不少公司，对产业链的渗透较深。

　　在张毅来看，实际上互联网家装公司的“业务模式都差不多”，有一定的同质化。他认为，齐家网之所以脱颖而出，更为重要的是因为它“对市场的理解、布局以及对资本的运作”。

　　资产负债率连续3年超100%

　　齐屹科技表示，公司全球发售股份数目约为2.42亿股，最终发售价为每股4.85港元，募集资金近11.74亿港元。

　　对于未来的资金使用情况，齐屹科技表示拟将全球发售所得款项净额通过如下途径使用，约60%用于开发网上平台；约15%用于技术基础设施及系统的投资；约10%用于开发自营室内设计及建筑业务；约10%用于其他战略投资及收购；约5%用于一般营运资金。

　　值得注意的是，《每日经济新闻》记者注意到，公司经营现金净流量已经连续三年为负，2015年~2017年，齐屹科技同期公司经营活动所产生的现金流量净额分别为负9560.2万元、负1.01亿元、负1.19亿元。

　　除此之外，2015年~2017年，齐屹科技的总负债分别为17.16亿元、20.74亿元和27.12亿元，资产负债率分别是117.81%、151.08%和222%。

　　对于资金链是否承压，齐屹科技上述相关负责人表示：“资金链没有问题，因为我们本身资金量很充足，我们是很有信心的。”

　　实际上，此前邓华金在接受采访时表示：“家装O2O作为一个重型产业链的行业，烧钱极其重要，而齐屹科技也正是在经历‘战略性亏损’。”

家装齐屹
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