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港股迎互娱企业上市高峰期 映客、指尖悦动携手挂牌

港股迎互娱企业上市高峰期 映客、指尖悦动携手挂牌
2018年07月13日 00:16 每日经济新闻
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　　每经记者 许恋恋    每经编辑 张海妮    

　　7月12日，映客（03700，HK）、指尖悦动（06860，HK）、以齐家网为业务主体的齐屹科技（01739，HK）等8家企业，携手在港交所挂牌。四面铜锣一字排开，等待着这些公司的掌门人一一敲响，普天同庆的气氛让人有种“集体婚礼”的甜蜜感。有人戏称：“一天8家企业，港交所的锣都不够用了。”港交所工作人员称，一天8家公司敲锣尚属首次。

　　今年，港交所注定热闹非凡。此前小米赴港上市，港交所人头涌动，而之后美团、同城艺龙、创梦天地等多家公司将排队敲锣。《每日经济新闻》记者发现，这些在港交所上市的公司，互动娱乐领域尤其热闹。

　　●映客成港交所“娱乐直播第一股”

　　直播行业的上市潮似乎已渐入佳境，目前直播类上市公司有YY陌陌、天鸽互动、虎牙等。继虎牙赴美上市后，7月12日映客在港交所挂牌，发行价为3.85港元/股。在今年已经公开的赴港上市公司名单中，映客是唯一一家直播企业，成功上市后，映客成为港股市场“娱乐直播第一股”。

　　港股挂牌首日，映客开盘价为4.32港元，收盘价为4.26港元，较发行价涨逾10%，市值约85.86亿港元。作为对比，天鸽互动为72亿港元，虎牙为73.7亿美元。

　　映客的吸金能力已经被广泛探讨，一直坚持泛娱乐直播的映客的盈利模式简单清晰：提供平台，主播表演，用户充值。招股书显示，2015~2017年，映客的营收收益分别为2870.20万元（人民币，下同）、43.35亿元和39.42亿元。经调整后，纯利分别为146万元、5.68亿元和7.92亿元。

　　映客方面透露，目前公司手握近30亿元现金，未来将用于业务扩张及投资并购。不过，记者注意到，映客的收入结构也有短板——映客对直播的依赖较为严重，营收结构目前较为单一，未来是否会有更多的获利渠道？

　　对此，映客COO廖洁鸣在接受媒体采访时表示：“我们认为加强业务是顶尖公司成长发展的必经之路，把主营业务经营好，才有更好的精力发展其他，现在收入来自于两大块：一块是直播，一块是广告。”廖洁鸣表示，2016年映客直播收入占比99.8%，2017年占比降到了99.4%，映客也成立独立的广告营收部门，将在广告业务上有更好的发展，也一定会在各种商业模式上做更多的探讨。

　　5月11日，直播平台虎牙赴美上市，在随后两个月的时间里，虎牙股价一路上涨，一度超过50美元关口。

　　有投资者认为，映客的盈利能力和其估值并不匹配，映客价值被严重低估。对此，映客CEO奉佑生在接受记者采访时表示：“我们的现金流很高，相信未来可以提供长远和持续增长给投资者，很重要的是让我们企业每年保持有节奏地增长，这是我很看重的。”

　　对于映客来说，上市只是第一步，基于B站和分众传媒是映客的基石投资者，未来映客将在视频社交上有所侧重，因为直播行业的用户红利已经基本被吃干净，直播企业需要寻找新的风口，并提前站上去。

　　●年内港股挂牌首家游戏公司诞生

　　此前，《每日经济新闻》记者曾独家了解到，今年至少有6家游戏公司会选择赴港股上市。指尖悦动是年内第一家在港股挂牌的游戏公司，也是一家手游发行商，擅长SLG游戏（策略游戏）的发行。指尖悦动上市首日开盘报2.08港元，盘中破发，收盘报2.18港元，涨幅为5.31%。

　　招股书显示，指尖悦动2015~2017年营收分别为2.75亿元、9.85亿元及11.97亿元，均产生自销售公司发行的手机游戏中的虚拟物品，去年净利润达2.4亿元。成立5年间，公司正式发行了40款手机游戏，其中2014年发行的旗舰级SLG游戏《坦克前线》累计总流水达15亿元，现在仍然是指尖悦动最受欢迎的游戏之一。这款游戏2017年的营收达4.15亿元，较2016年有小幅度下滑。

　　记者注意到，指尖悦动在营收看涨的同时，一个不容忽视的问题是收益成本的增加，公司2017年收益成本较2016年猛涨了20.5%。

　　在整个行业迅速发展的同时，手机游戏发行行业竞争十分激烈。截至2017年12月31日，中国有超过900名手机游戏发行商及逾200名第三方手机游戏发行商。行业风云变幻，指尖悦动的打法也需要调整，指尖悦动首席执行官刘杰7月12日表示，未来指尖悦动会战略性投资优秀的游戏研发商，提高游戏内容获取能力，同时建立内部游戏开发能力，推出自主游戏。

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