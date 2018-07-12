京东金融宣布130亿元B轮融资 官方表态暂无上市计划

新浪财经讯 7月12日消息，今天早间，京东金融宣布，近期已与中金资本、中银投资、中信建投和中信资本等投资人签署了具有约束力增资协议计划，B轮融资金额约为130亿元人民币，投后估值约为1330亿人民币。

相比两年前的A轮融资，京东金融的估值增长是否合理？未来是否有上市计划？公司战略从ToC转为ToB之后，将如何影响京东金融的估值？新浪财经晚间对话京东金融副总裁、董事会秘书、战略投资部总经理马骥，他表示，估值是投资者基于对京东金融的经营状况的充分调研以及与对京东金融的未来展望所给出的决定；京东金融目前还没有上市计划……

两年间京东金融的估值翻番

据了解，依照惯例成交条件，京东金融的此轮融资预计将在2018年第三季度完成。

早在2016年1月，京东金融进行了A轮融资，融资金额达66.5亿元人民币，由红杉资本中国基金、嘉实投资和中国太平领投，投后估值为466，．5亿元人民币。随后的2017年6月，京东金融完成股权重组交割，不再纳入京东集团的合并财务报表。

两年多时间，京东金融的估值是A轮的3倍左右。

对于京东金融此轮融资后的资金用途，马骥向新浪财经表示，将投入在对公司有战略意义的方向上。比如，大的数字科技方向。

马骥表示，这说明金融科技的模式得到了投资人的认可。投资人对京东金融的未来也充满期待。

他给出了一组数据：京东金融各项业务均保持高速增长。截至目前，京东金融累计服务金融机构超过700家，并与金融机构共同服务800万线上线下小微商户和4亿个人用户。

“本轮投资人都是购买增发股份。京东金融的投资人都是市场上有着丰富经验且严谨的投资者，基于对京东金融的经营状况的充分调研以及与对京东金融的未来进行展望，最终做出决定。京东金融得到了投资人的认可，京东金融也会持续为投资者创造价值。”他说。

为何此次融资没有外资股东的参与？

京东金融的此轮融资，有一个亮点，至少4家国企背景的投资机构参与其中。

其中，中金资本成立于2017年3月6日，是中金公司的子公司，作为中金公司唯一的私募股权投资基金业务平台，统一管理中金公司境内外私募投资基金业务；中银投资于1993年3月在北京成立，主要从事股权投资、不良资产投资及不动产投资，是中银集团投资有限公司全资附属机构，后者是中国银行于1984年在香港设立的全资附属机构。

为什么京东金融B轮融资选择了这几家投资方？为什么没有外资股东的参与？

对此，马骥指出，“选择投资方是根据战略需求、发展阶段，以及投资人的背景和实力来决定的。这一轮主要投资人都是大型国有金融机构背景，这和我们公司金融科技战略是匹配的。”

他表示，另外还有个因素，那就是京东金融作为内资公司，所有股东都是内资身份，所募集资金都是人民币。

京东金融表态暂无上市计划

京东金融募集资金的同时，它的对标公司也并没有闲着，蚂蚁金服、百度在内的几家互联网金融科技公司近期均有融资进展。

公开数据显示，6月8日，蚂蚁金服对外宣布新一轮融资，融资总额140亿美元，多家分析机构给出的蚂蚁金服的估值已经超过1500亿。

往前追溯至4月底，度小满（原百度金融）也宣布完成分拆，融资超19亿美元，估值或在240亿元，由TPG、凯雷投资集团领投，泰康集团、农银国际等跟投。

蚂蚁金服、京东金融、度小满等相继独立拆分，被市场视作谋求回A独立上市。因此，伴随着京东金融的B轮融资，外界也对于京东金融的上市给予了极大的关注。

京东金融目前有上市计划吗？马骥向新浪财经回答称：“我们会积极跟踪资本市场的变化，但目前还没有上市计划，没有上市时间表。”

作为互联网巨头的金融板块，市场会自动将京东金融与蚂蚁金服等对标公司进行比较，目前，蚂蚁金服估值远高于京东金融，而京东金融的估值则远高于百度金融。对此，马骥坦言称，京东金融目前刚刚不到5年，只跟自己比，看别人其实没有太大的意义。

B2B2C可能创造千亿美金市值的公司

此前，陈生强在接受新浪财经采访时曾提出，“京东金融将不再做金融”。未来，京东金融将把全部的金融资产转让给银行等金融机构，而京东金融扮演的角色是为金融机构服务，即全部业务转为ToB，做科技型产品服务。之后，京东金融也多次对外释放信息，京东金融的定位是一家科技公司。

刚刚过去的2017年，京东金融曾与工行等很多银行达成了合作协议。数据显示，目前京东金融的合作伙伴有400多家银行，120多家保险公司，110家多基金公司，40多家证券、信托和评级机构。

以金融业务起家的互联网金融科技公司，纷纷表示不再做金融，包括蚂蚁金融、百度金融等互金巨头也已纷纷转向。互联网科技公司从ToC到ToB正在成为新的时代风口。

根据陈生强在2018京东金融内部员工大会上的展望，他认为，B2B2C这种商业模式，“有很大机会创造出千亿美元市值的公司。

当然，也有不少人存在质疑，京东金融虽说不做金融，但仍然在不停积攒各类牌照。目前，京东金融拥有保理、小贷、保险经纪、基金销售、支付、融资租赁等牌照，未来会否继续获取金融相关领域的牌照？

其实，4月份陈生强在接受新浪财经采访时就曾表态，京东金融并没有放弃获取金融方面的各类牌照。毕竟，随着未来的金融监管日益趋严，如果没有牌照，无论是基金、支付还是小贷，所有的事情全部做不了，这是为了合规的考虑。

马骥今天也向新浪财经补充道，是否获取牌照还是看公司战略和业务发展需求，保证业务都在合规前提下展开。

“现在国内大量的企业服务公司，更多是卖账号。京东金融模式的独特之处在于，我们本身有用户，既可以输出能力，有可以输出用户，还可以帮助金融机构更好运营存量用户，帮助其实现收益增长”陈生强称：“未来我们会服务更多的企业，这是中国发展的趋势。目前金融行业是数字化程度最高的，但是中国还有大量的第一产业和第二产业数字化成都是不高的。我们还可以去跟他们结合。”

根据京东金融的数据，截至目前，京东金融累计服务金融机构超过700家，并与金融机构共同服务800万线上线下小微商户和4亿个人用户。除了深耕金融数字化服务之外，京东金融还相继布局了城市计算、数字化企业服务、智能机器人等创新业务，实现从金融科技到数字科技的进阶。（新浪财经 徐雯）