映客上市大涨背后：盈利能力超近9成A股公司

映客市大涨背后：盈利能力超近9成A股公司，90后撑起内容生态圈

网络直播平台映客今天正式登陆港交所，与年内多数港股上市破发不同的是，映客（3700.HK）股票上市首日盘中涨幅一度达到42.34%，市值突破110亿港元，至收盘仍涨10.39%，总市值超过80亿港元。

直播有多赚？ 上线近三年的映客 利润超过近九成A股公司

核心产品上线仅三年的映客成长迅猛，公司2015年、2016年和2017年三年的收入分别为人民币2870.2万元、43.35亿元和39.42亿元，经调整的纯利则持续增长，分别为150万元、5.68亿元和7.92亿元，2017年营收和经调整的纯利较2015年增长均有数百倍（注：映客经调整的纯利为剔除附优先权的金融工具公平值变动，以及剔除向若干雇员提供以股份为基础的报酬收益来编制）。

根据上述数值，作为互联网新秀的映客的利润规模已可比肩老牌互联网公司新浪。资料显示，新浪2017年净利润为1.57亿美元，换算成人民币约为10亿元。

值得注意的是，A股2017年度净利润超过7.92亿元的公司仅有485家，占比约13.7%，这意味着映客利润规模超过近九成A股公司。

如此“吸金”的映客，究竟是怎么赚钱的？

据其全球发售文件介绍，映客收益主要来自在平台上销售虚拟物品及服务。用户可透过多种支付方式购买平台的虚拟货币映客钻石。映客钻石可用于购买各种虚拟物品，用户可赠予其他用户表示友好、仰慕或支持，亦可用于订购或购买其他增值服务以提升互动体验。

记者发现，目前在映客平台上，映客钻石直接和人民币挂钩，用户购买1个映客钻石约需0.1元人民币（不考虑活动优惠），用户对主播打赏少则1个映客钻石，多至99999个，换算成人民币接近1万元。

根据映客公布的资料，公司与主播共享主播所收取虚拟物品总值约31%。如此一来，用户对主播打赏后，映客也相应产生了收入。

近七成主播为90后 主要观众也是90后

根据映客全球发售文件披露的信息，截至2017年12月31日，映客平台约有1.95亿名注册用户，超过3600万名用户以主播身份直播各类表演。

映客披露，根据弗若斯特沙利文的调查，截至2017年12月， 57.6%的直播观众年龄介乎18岁至27岁。根据上述数字推算，这批观众出生年份介于1990年至1999年之间，为标准的90后。

还有18.5%的直播观众介乎28岁至35岁之间，其中46.5%为女性。

主播是映客平台内容的主要来源。资料显示，2017年，映客67.2%的活跃主播年龄介乎18岁至27岁，22.0%介乎28岁至35岁，其中55.3% 为女性。也就是说，映客近七成的主播也为90后。

映客对于认为有潜力成为互联网名人的部分主播，即坊间所称的“网红主播”，还与之订立额外合约。额外业务合约一般逐项磋商，可能包括载有主播须在平台直播的最低时数、主播收取的基本薪酬、收益分成安排的条款。

风光背后也有隐忧：活跃用户数下滑 低俗色情内容制约合规

虽然直播行业已有数家公司上市，映客也在上市首日好好风光了一把，不过分析认为，直播行业在经过激烈竞争后，仍存在诸多隐忧。

首当其中的是活跃用户数和主播数量的增长停滞乃至下滑。

以映客为例，公司平均每月活跃用户数量在2017年第一季度、2017年第二季度连续两个季度下滑，此后恢复增长，但增速并不高。

主播数量方面，2016年三季度，映客平均月活跃主播数量尚有714.1万人，但从2016年第四季度开始，平均月活跃主播数量连续数个季度下滑，至2018年第一季度，仅有92.5万人。

不过，用户流失背后，单个“土豪”付费金额的增加，很大程度上抵消了用户数流失的冲击。数据显示，2016年四季度，映客月均每付费用户充值金额为172元，到了2018年一季度，已增至540元。

此外，内容低俗色情也是直播行业经常被诟病的所在，包括映客在内的业内绝大多数直播平台，都曾因相关问题被主管部门约谈、整改。