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苏享茂家人诉翟欣欣案今庭前会议 翟父女遭苏家追打

苏享茂家人诉翟欣欣案今庭前会议 翟父女遭苏家追打
2018年07月12日 20:15 新京报
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　　新京报快讯(记者刘洋 李相蓉 逯仲胜)今天(12日)上午，苏享茂家人起诉苏享茂前妻翟欣欣赠与合同纠纷、侵权责任等案件召开庭前会议，双方进行了长达五个小时的证据交换及部分质证。新京报记者了解到，现场发生了意外情况，庭审结束后，翟欣欣父女在法院门口遭遇苏的家属撕扯追打，后被劝开。

　　双方庭后将继续举证

　　今天上午的庭前会议不公开进行，新京报记者了解到，苏享茂的父亲、哥姐均来到了庭审现场，另一方，翟欣欣和父亲也到庭。根据此前披露的消息，苏享茂家属此次起诉翟欣欣涉及三个民事案件，包括两个赠与合同纠纷，以及要求翟欣欣返还财物的纠纷。三起案件共要求翟欣欣返还千万财产。

　　整个庭前会议长达5个小时。庭后苏方代理人张起淮律师发布微博称，苏享茂的哥哥姐姐和翟欣欣的父亲参与了旁听。苏享茂的哥哥向新京报记者介绍，双方都提供了证物手机，但翟欣欣的微信里有些对话内容因被删掉，需要核对并现场补上，因此花了一些时间。

　　新京报记者了解到，此次庭前会议围绕财产范围、是否有欺诈胁迫、苏的死亡与被告之间的因果关系等归纳争议焦点，对部分证据进行质证，但尚未涉及实质审理。这只是第一次庭前会议，未来双方还将陆续补充证据，法院尚没有给予一个截止期限。

　　苏家人情绪激动 追打翟氏父女

　　今天的庭审一开始苏家人就显得有些激动，在接受新京报采访时，苏享茂的哥哥多次言语威胁翟欣欣。苏享茂的姐姐介绍，庭上翟欣欣的父亲表示对此事他也很痛心，发生了此事女儿的名誉没有了，活在恐惧之中。

　　一位在庭审现场的知情人说，由于原告情绪激动，在开庭前也想冲上来打翟欣欣但被双方代理人拦住。庭审过程中，苏家人还在门外打了横幅，法庭因此进行口头训诫和警告，并单独对原告家属做了一份训诫笔录，保证不再有违反法庭纪律等行为。

　　庭后意外还是发生，苏的家属追打翟欣欣及其父亲，最后被法警劝开。

　　傍晚，新京报记者了解到，因在车上为女儿挡拳头，翟父胸口被拳头击中，发生心梗昏倒入院。翟欣欣提供的心电图显示其父“窦性心律，伴显著心律不齐，前间隔心肌梗死，发生时间不确定，异常”。

　　翟的家属表示，殴打当事人的情节是对当事人合法权益的侵害和对司法权威的藐视，将向法院写一份申请，要求法院追究苏家人的责任。

　　编辑：刘喆

苏享茂翟欣欣
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