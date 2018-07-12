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映客奉佑生：不依赖BAT不用被迫站队 没考虑发行CDR

映客奉佑生：不依赖BAT不用被迫站队 没考虑发行CDR
2018年07月12日 19:47 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 陈宇曦 杨鑫倢

　　7月12日，直播平台映客（3700.HK）登陆香港联合交所，成为港股娱乐直播第一股。

　　当天收盘，映客报4.26港元/股，涨10.65%，市值85亿港元，破除了近来新经济或是科技股上市破发的“魔咒”。

　　映客大涨的直接因素之一，可能是其发行价较低。映客3.85港元/股的发行价，处于发行定价区间的下限，按2017年净利润计，PE仅为8倍出头。按3.85港元的定价，映客总市值约77亿港元，不足虎牙市值的1/6。

映客创始人、董事长兼CEO奉佑生 资料图映客创始人、董事长兼CEO奉佑生 资料图

　　在接受媒体采访时，映客创始人、董事长兼CEO奉佑生表示，“那一批新经济公司，投资者预期是非常高的，才造成很高的价格发行。”

　　奉佑生对澎湃新闻记者介绍，映客的发行价原来可以定得更高，“但我们认为，把价格（定得较低），让利给投资者，而不是说内地的一堆新经济跑到香港都是割韭菜，每个都是破发的。”

　　奉佑生称：“我们希望能够把价值真正地给投资者，短时间的估值对我们来说是并不看重的。重要的是让我们企业每年保持有节奏的增长。”

　　值得一提的是，不少在海外上市的科技公司均考虑回A股发行CDR（中国存托凭证），不过奉佑生称没有考虑发行CDR，因为不符合其发行的标准，奉佑生笑说：“估值没到200亿。”不过奉佑生也表示，“我们三年做到现在也挺好的。”

　　与前段时间登陆资本市场的几家新经济公司阅文集团、易鑫、虎牙不同，映客此前的融资中，BAT并没有成为其主要的投资方，而多为财务投资者。在上市前的内部信中，奉佑生也称：“我们没有BAT的加持和站队，是凭借自己不断进步的产品和技术创新能力，在最惨烈的千播大战中笑到了最后。”

　　奉佑生在接受采访时说：“现在好像企业必须要依赖BAT才能成长似的，但我们企业不依赖BAT也能成长。不依赖BAT我们至少跟每个企业都可以有很好的合作关系，不用被迫站队。”

　　“大家往往是被迫站队，其实只能选择一方，但你站完队，‘爹’能给你啥，给不了你啥。”奉佑生说。

　　这番话可谓意味深长，在互联网圈此前有段子称，现在的投资轮次是天使轮、A轮B轮C轮，BAT轮还有孙宏斌轮许家印轮……其中BAT是互联网圈创业公司所绕不开的三座大山，不少创业公司面临站队难题。

　　由此来看，映客依靠其“独立”，从众多巨头支持的直播平台中突围，确实不易。2016年直播行业火爆时，腾讯也推出了自己的直播平台Now直播、企鹅直播、花样直播，还投资了龙珠直播和斗鱼。与映客定位相似的花椒，背后则是周鸿祎的360。

　　在没有BAT加持的情况下，据映客招股书，按照2017年收益计算，映客是中国第二大的移动端直播平台，收益39.4亿元，市场占有率为15.3%，以2017年每月平均活跃用户数量计算，映客是中国最大的移动直播平台，而按照2017年每月平均付费用户数量计算，映客排名第四。

　　直播行业经历了2017年冷静期后，仍处于活跃和高增长状态的，斗鱼和虎牙均被腾讯战略投资，虎牙抢先登陆美股，花椒直播和六间房合并，而“孤独”的映客，在经历了冲击A股失败后，最终得以成功赴港上市。

　　对于映客未来的发展策略，奉佑生称，正在进行渠道下沉，“另外我们同时会有4、5条产品线，保证我们的爆款出来。”

　　目前，映客的主要收入来源于用户在平台上购买虚拟物品及服务，即用户付费，财务数据上，2017年映客的收益为39.4亿元，经调整纯利达到7.9亿元，2016年映客的收益为43.3亿元，经调整纯利为5.68亿元。

　　不过，随着短视频等竞争行业的强势崛起，用户流量被分流的同时，如何扩展平台的盈利手段和能力，是映客上市之后需要向投资者解答的问题。

　　谈及短视频对直播行业的冲击，奉佑生认为，直播与短视频的市场不一样，短视频是碎片化的娱乐方式，直播是有感情互动的娱乐场景。“其次，在与用户联络感情方面，短视频用户不能与视频制作者有直接联系，尽管用户很喜欢这个视频，也不能直接和视频制作者表达心中的想法。但直播就可以做到这一点，用户可以称赞主播，甚至还可以为主播打赏。”

　　对于收入来源单一的问题，在采访中，映客COO廖洁鸣称，将加强映客广告收入部分，并进行新模式的探索，“2016年我们的直播收入占总收入的99.8%，2017年我们的占比降到了99.4%，这意味着，2017年的广告收入是2014年的2.4倍，映客也成立了独立的广告营收部门，所以我也相信，在未来我们在广告业务上将会有更好的发展。”

　　“映客仍将延续娱乐视频化方向，立足直播+娱乐以及直播+教育两大版块，并将进一步丰富业务及产品形态，满足用户娱乐需求，将流行的娱乐活动以移动直播形式在网上呈现。而在战略资本的方向上，将会不断寻求并购和投资的的机遇。另外映客今年的一个核心策略是下沉，从一线城市，先把映客的品牌的美誉度下沉到二三线 。 ”奉佑生说。

映客奉佑生
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