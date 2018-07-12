《中国互联网发展报告2018》发布：2017年网民7.72亿

来源：网信北京

7月12日，在2018中国互联网大会闭幕论坛上，中国互联网协会正式发布《中国互联网发展报告2018》（以下简称《报告》）。

《报告》共32章，分综述篇、资源与环境篇、应用与服务篇、附录篇四篇，通过翔实的数据和客观的分析，对2017年互联网基础设施建设、云计算、大数据等横向性发展环境进行细致论述，对电子商务、网络游戏以及音视频服务等垂直领域应用进行针对性分析，对中国互联网行业的发展情况进行系统梳理和和趋势前瞻，并在往年的基础上，进一步细化了研究颗粒度，加强了对各领域主要企业及典型案例的深度剖析，形成了“纵观全局-横向支撑-纵向应用-创新点”的网格化研究体系。

以下为《报告》精华版

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《中国互联网发展报告》是由中国互联网协会与中国互联网络信息中心联合组织编撰的编年体大型研究报告。中国互联网协会作为行业创新发展平台和推动者，专著做好行业发展研究，自2002年开始，坚持17年，每年发布一卷《报告》，全面展现当年互联网发展的新变化、新实践、新气象和新趋势，已成为互联网行业年度发展统计的重要资源，是凝聚各领域专家智慧而形成的权威性研究成果。

来源综合中国互联网协会、网络传播杂志