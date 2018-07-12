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报告称阿里占据中国电商市场58.2%份额 京东占16.3%

报告称阿里占据中国电商市场58.2%份额 京东占16.3%
2018年07月12日 18:28 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月12日下午消息，据一份报告显示，虽然电商行业竞争日益残酷，但是阿里巴巴依旧保持着领先地位。

　　2018年，在零售电商领域，这家零售巨头依然占据近60%的市场份额，第二名的京东以16%的市场份额被远远甩在后面。

　　但是根据市场调研公司eMarketer的研究，行业内出售品牌产品的新电商也逐渐赢得了人们的青睐，特别是在中国人口密集的二线城市。但是，它们的市场份额依旧无法与阿里巴巴甚至是京东相提并论。

　　其中一家电商就是拼多多，这家公司是一个团购式零售商，可以让消费者直接从批发商和工厂那里购买商品。拼多多预计占据5.2%的市场份额。从它在2015年推出以来，市场份额上升了0.1%。

　　虽然国美电器、苏宁以及时装电商唯品会的市场份额分别是0.7%、1.9%以及1.8%，但是它们都被认为对阿里巴巴构成了一定威胁。

　　eMarketer的预测总监莫妮卡·珀特表示这些电商的发展源于中国二线城市的驱动。

　　“在中国，三四线等小城市的城市化程度虽然比不上一二线城市，但是电商在这些城市的活跃度非常高，因为这些城市的网购用户都希望能在网上买到物美价廉的真货。”她这样说道。

　　“像拼多多这些小型电商企业也得益于这种趋势，三四线城市里的网购用户已经不太能接受阿里巴巴、京东等大型电商网站上的高价了。但他们一下子就抓住了拼多多平台上发现的网购机遇。”(一舟)

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