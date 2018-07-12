滴滴CTO张博：业务从人工智能拓展至城市交通领域

近期，滴滴CTO张博接受了《南华早报》的专访。从信号灯到潮汐车道，滴滴已将人工智能应用拓展至网约车业务之外的更多城市交通领域。

通过滴滴平台数据和技术团队优化的路口红绿灯已超过1300个

政企合作的智慧交通模式，赢得海外青睐

作为全球最大的网约车公司，滴滴出行帮助了数以亿计的乘客更方便地出行。目前，该公司正在关注下一个挑战：缓解城市交通拥堵。

在成立智慧交通部门的一年后，总部位于北京的滴滴技术团队开始与世界范围的城市管理者讨论，如何将部分技术知识出口至海外，协助缓解全球大城市交通拥堵。

滴滴CTO张博透露：“巴西政府希望我们协助他们优化交通灯。”今年随着滴滴陆续在海外开城，智慧交通项目也得到了越来越多城市管理者的关注。

在中国，滴滴正与20多个城市的交通相关部门展开讨论，利用平台的数据优势和算法能力协助当地城市管理者改善交通问题。

目前滴滴已经优化了包括北京、济南、武汉和贵阳等城市的1300多个交通灯。近期推出的智慧红绿灯项目，已不仅仅是优化单个路口或街道的信号灯，但是通过优化整个区域的红绿灯，协同提升交通效率。

在人工智能时代，数据变得非常关键。这让滴滴和电商巨头阿里巴巴等中国公司比其他国家的对手有更多竞争优势。中国拥有者全球最庞大的消费人口，和丰富的网络使用数据。

而互联网公司利用数据和政府合作服务公共事业，也已经成为全球趋势：各国政府正越来越多地与科技公司合作，在交通运输、能源、政府治理、信息安全和安保等领域部署人工智能等先进技术。

在过去20年时间里，互联网技术和移动时代的发展解决了信息流动，而滴滴希望解决物体流动的问题。

滴滴表示，在该公司的9000多名员工中，有5000多人是工程师和科学家。作为全球业务拓展的一部分，滴滴已经在澳大利亚、台湾、香港和墨西哥等国家和地区推出了网约车服务。今年1月，滴滴宣布收购巴西网约车服务99。滴滴CEO程维表示，公司未来希望服务更多全球用户。

基于去年70多亿个出行订单的数据，滴滴可以利用人工智能分析，并根据平台上车辆的实时轨迹数据，自动调整信号灯的计时。

他表示：“尽管在指挥中心有信号灯远程控制系统，但如果想要调整信号计时，仍然需要人工操作，同时利用大屏幕去监控无数个十字路口。现在，人工智能驱动的系统可以在多个十字路口调整信号计时，并立即分析出结果。”

滴滴智慧交通正在推广的另一个项目是潮汐车道。那些在某些时段利用率不高的车道，可调整行车行驶方向，从而缓解交通拥堵。车流和车速数据被计算出来，以确定何时调节车道方向。滴滴正在与济南、深圳和武汉的有关部门合作，利用潮汐车道优化车流。

智慧交通看与滴滴的核心业务没有太多关联，但滴滴对解决这个领域的问题却非常有信心。这来自于，平台乘客和司机每天产生的海量交通数据和滴滴技术团队的数据分析能力。

中国城市建设研究院副院长高健（音译）表示，滴滴和阿里巴巴等科技公司收集的数据使得它们在开发智慧交通解决方案领域具有优势。他说：“很高兴看到这些公司参与城市规划，提供技术支持。不过交通管理部门仍然需要考虑特定区域不同需求，例如学校区域。数据共享交换存在难度，但的确可以帮助优化解决方案”

杭州智能驾驶解决方案提供商福锐泰克的副总裁指出，智能交通解决方案是个复杂的系统，不仅涉及汽车，还涉及行人、自行车和其他非机动车，需要传统参与者和技术提供商之间的信任。他表示：“建设智慧城市需要团队合作。技术是达到目的的手段，因此科技公司应该与城市规划者和管理者合作，满足他们的需求。”

出行平台将是新能源车、无人车最大的推动者

滴滴正在运用平台数据，影响更多交通领域的变革与发展。今年4月，该公司与包括北汽、一汽、大众、比亚迪、车和家在内的31家汽车产业公司结成联盟。该联盟未来将开发专门用于共享出行的汽车。

滴滴创始人、CEO程维希望能和全产业链开放合作，共同搭建汽车运营商新生态

张博认为：“滴滴未来很可能成为汽车行业最大的消费者。”目前，滴滴也在考虑加大对汽车经销商和汽车租赁公司的投资。

此外，滴滴还宣布将进一步扩大平台电动车规模。通过AI模型设计的充电站网络，未来将为这些电动汽车提供动力支持。

张博说：“我们知道司机要去哪里，下个订单可能会发生在哪里，因此我们知道在哪里安装充电桩最合适。司机们不必担心电池电量耗尽，因为我们会通过提前规划和订单分配来优化，何时、在哪里去充电。”

滴滴CEO程维去年12月在接受中文媒体采访时透露，滴滴计划到2020年使平台上的电动汽车达到100万辆。

滴滴推广电动汽车有着经济意义。张博表示，电动车相对于燃油车的盈亏平衡点是在中国道路上行驶20万公里。尽管私家车车主可能需要10年时间才能行驶如此长的里程，但滴滴司机平均每年要行驶9.6万公里，因此可以在两年内实现投资回报。滴滴司机更有动力用电动汽车去取代燃油车。

滴滴目前拥有全球最大电动车车队，2020年平台运营电动车将达到100万辆

除电动汽车之外，滴滴在自动驾驶方面也在“全力以赴”。张博认为，因为在未来10年内，自动驾驶汽车无法处理各类天气条件下的各类道路环境。这意味着，在可预见的未来，自动驾驶汽车的商业模式更适合出行服务提供商，而不是个人用户。

他说：“我们知道，在乘客下单时，何时何地需要汽车。我们也知道，他们可能会选择的路线以及实时天气情况。如果我们对行程有信心，那么滴滴可以派遣自动驾驶出租车去接乘客，否则就可以派遣人工司机。人工司机和自动驾驶汽车将相互配合，而我们将逐步扩大对自动驾驶汽车的使用。”

根据瑞银的报告，到2030年，自动驾驶市场的规模可能高达28万亿美元。

滴滴拥有超过40辆自动驾驶汽车组成的车队，正在中国和美国的3座城市积极展开测试。

“我相信，在未来10年时间里，交通运输将发生巨变，这样的变化比过去50年的总和还要更大。”张博说，“汽车将会进化成为完全不同的物种。”