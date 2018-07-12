美团饿了么外卖商家无证经营伪造文件 遭罚2000万元

重庆商报-上游财经记者 陈瑜 谈书

9日，市食药监局召开新闻发布会通报了我市针对网络餐饮的食品监管情况，其中，成都最小一家餐饮管理有限公司下属门店无证仍通过多家外卖网站提供餐饮，遭我市食药监局重罚2000多万元。

案件

涉案餐企遭重罚2000多万

经查，成都最小一家餐饮管理有限公司未取得食品经营许可为旗下品牌“最小一家烤肉饭”加盟店配送食材名为“最小一家烤肉”的调理鸡肉。该公司在2017年4月至2017年7月间共购进“最小一家烤肉”（5kg/袋，2袋/件）5749件，库存408件，抽样2件，销售5339件，购进价格139元/件，销售给加盟店的价格为185元/件，货值金额共计1063565元，违法所得共计245594元。成都最小一家餐饮管理有限公司直营的最小一家烤肉饭（江北店）未经许可从事餐饮服务活动和伪造许可证照，通过美团、饿了么平台向消费者提供网络送餐服务，涉案货值金额和违法所得均为170.06万元。最小一家烤肉饭（北碚店）未经许可从事餐饮服务活动，通过美团、饿了么平台向消费者提供网络送餐服务，涉案货值金额103319.05元、违法所得94715.61元。厦门三快在线科技有限公司重庆分公司（美团）和上海拉扎斯信息科技有限公司重庆分公司（饿了么）未认真审核其上线商户的经营资质，分别有7家和5家“最小一家烤肉饭”商户在其平台上线经营时未取得食品经营许可。

最后，没收成都最小一家餐饮管理有限公司库存的“最小一家烤肉”408件；没收违法所得245594元；处以货值金额20倍罚款，罚没款合计21516894元。同时，对最小一家烤肉饭（江北店、北碚店）、美团、饿了么两家网络食品交易第三方平台进行了罚款。

现象

外卖餐饮消费三大乱象

随着网络餐饮的日益火爆，目前我市网络送餐已占全市整个餐饮消费的近一半，预估网络上有接近5万餐饮经营者入驻，估计还有200多家是通过朋友圈、QQ平台提供餐饮服务。然而，随着外卖行业呈爆发性增长趋势，与之俱来的是层出不穷的外卖乱象：

乱象一：无证经营依然存在

1月5日至4月12日，市食药监局收到25件投诉举报，举报第三方网络订餐平台上多家入网餐饮店存在无证经营及超范围经营等情况。在接受记者采访时，外卖平台均表示制定了严格的商家准入标准，比如商家在平台申请开店必须上传工商营业执照，餐饮服务许可证或食品经营许可证等资料，同时还会有专人审核机制。

然而，无证经营的情况依然屡禁不止。

乱象二：商户偷偷上线违规商品

前段时间，媒体也曝光了初二孩子点外卖，却偷偷买了一包烟。事实上，根据相关法律法规，我国实行烟草专卖，即便取得相关证照，也只能在注册地点销售烟草，不能在外卖平台进行销售。外卖平台也表示，由于禁止销售香烟，如果在注册登记时商家有香烟选项不会通过。可是缺乏有效监管，超范围经营一直存在。

乱象三：餐饮卫生和质量不透明

有很多外卖消费者就提到，外卖和堂食的质量和分量有区别。比如外卖食品与网页宣传图不符。另外，与分量充足的堂食相比，外卖食品常常显得分量不足。

除此之外，从餐厅厨房到顾客餐桌，外卖食品的卫生状况透明度确实不高，之前屡屡曝出外卖餐馆环境问题，乃至配送途中的卫生状况，同样令消费者担忧。

回应

外卖平台：证照不齐商家全下线

7月10日，饿了么方面向记者回应，对于平台上超范围经营，或者已经取得食品经营许可证但未公示的，已经督促整改；另外对于证照不齐全商家，平台已经做了下线处理。

另外，美团外卖方面回应称，平台对商户有严格的审核机制，美团外卖要求商户提供符合当地法律法规的有效证照资质原件。如商户出现食品安全问题，平台有权对相关商户进行下线等处罚。

■声音

整治外卖乱象还需多方发力

重庆大学经济与工商管理学院教授廖成林表示，外卖改变了很多上班族的用餐模式，传统商业的营销方式也发生了改变。外卖乱象存在的原因，廖成林谈到，商人在利益的驱动之下，商业伦理道德单薄、无底线缺乏自我约束，老是踩红线。他还认为，从社会层面来说，由于惩戒机制不完善，力度不够强，并没有真正触痛到踩线的商家和平台。

“要解决这些问题，就是要动真格。”廖成林表示，此次对违规商家和平台曝光和处罚，就是一次很好的案例。他说，要杜绝乱象需要多方发力，平台除了加强店家入驻审核，更应该做到真正把关。另外，商家要做到诚信经营，让卫生透明，让消费者放心。除此之外，食品药品监督管理局也要加大排查和处罚力度，杜绝乱象发生。

■提醒

4渠道举报无证餐饮

选择外卖要注意3点

截至2018年6月30日，全市共备案网络食品交易第三方平台6家（含网络食品交易第三方平台在渝分支机构），备案自建网站41家，检查食品销售经营2689户，检查第三方平台15家次，检查本地入网食品销售经营者2817户次，抽检食品442批次，共查处一般程序行政处罚案件131件，罚没2250余元。

市食药监局有关负责人表示，目前该局已开辟4种渠道欢迎群众对餐饮包括网络餐饮投诉举报，包括拨打12331热线、市食药监局官网、来信和来访。一旦查实，将给予最低100元、最高30万元的奖励。

该负责人同时建议广大消费者在选择外卖时，注意以下几点：

1 是选择合法正规的第三方平台和入网食品经营者/餐饮服务者购买食品，要认真查看其食品经营许可证等信息，以及购买食品的产品信息等，选择证照齐全、有良好信誉的商家进行消费；

2 是尽量避免通过微信、QQ等社交平台进行食品/餐饮服务消费，由于此类社交平台未进行实名注册，对被投诉举报主体和违法行为很难进行定位和取证；

3 是如果遇到食品安全问题，要注意提供商家具体名称、地址、交易信息，以及对问题食品的证据留存，及时拨打“12331”投诉举报热线。