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新华时评：严打谋财害命的电信诈骗

新华时评：严打谋财害命的电信诈骗
2018年07月12日 15:02 新华网
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　　新华社兰州7月12日电 题：严打谋财害命的电信诈骗

　　新华社记者姜伟超

　　从最初的“猜猜我是谁”“不记得老朋友了吗”等“猜谜语”式诈骗，到“中国XX银行通知你”“到我办公室来一趟”等“角色扮演”类诈骗，再到社交平台“情感培养”诈骗……不断翻新的手法和快速蔓延的态势，成为电信诈骗“骗死你没商量”的注脚。一些上当者被骗得家破人亡。

　　从生活常态到生命谷底，有时只隔着一个诈骗电话。极端案例一再发出警示，惩治电信诈骗刻不容缓，打击谋财害命的电信诈骗，是诚信建设必须攻克的阵地。

　　层出不穷的电信诈骗案件，反映出的不仅仅是犯罪分子唯利是图、藐视法律的嚣张气焰，还折射出个人信息泄露严重、信息安全保护缺失等管理短板。这背后是监管缺位、联动不力、功能失调等社会治理综合征。一些行业和部门忽视了防火墙上的漏洞，让不法分子有空子可钻。

　　近年来，公检法部门多次出台措施，填补法律空白，严密打击制度。“严起来”的法律和“重起来”的打击是值得充分肯定的进步。但要注意的是，每一起得逞的电信诈骗背后，是成百上千次的“未遂”。严防那些敢于触碰法网的不法之徒，才能彻底斩断电信诈骗生存的根须。

　　从整个生态链上铲除电信诈骗犯罪滋生的土壤，还要把每一份监管责任都落到实处，堵上制度窟窿、筑牢信息防火墙，编织起严密的社会防范机制，让电信诈骗不再有可乘之机，给公众一个清静、安全的电信网络环境。

严打电信诈骗
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