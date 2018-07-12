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人民网评：虚假广告为何还有生存的土壤

人民网评：虚假广告为何还有生存的土壤
2018年07月12日 08:48 人民网
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　　作者：秦宁

　　“稳赚不赔，100%本息担保”“逢考必过，最权威的英语培训机构”“全网最低价”“彻底根治，绝不反弹”“用过都说好”……据报道，近年来，有的地方电视台、报刊或网络平台违规播放一些虚假广告，误导消费者。无独有偶，记者调查和梳理互联网平台广告也发现不少问题广告，比如“几块钱就可买冰箱”……

　　揆诸现实，遭受虚假广告坑骗的消费者不计其数，我们身边人都或多或少都遇到过。尽管消费者深受其害，苦不堪言，但常常面临维权成本高的尴尬，有时不得不吃哑巴亏。虚假广告层出不穷，屡禁不止，究竟谁给的胆量？究竟谁是帮凶，谁在保驾护航？消费者被骗，与其责怪他们过于轻信那些夸大其词的宣传，不如追问虚假广告为何一再登陆相关平台？

　　一般来说，不少问题广告都有电视购物频道和知名互联网平台“背书”、站台。出于对相关平台的信赖，消费者往往深信不疑，比如报道提到的一个案例：“省钱，省水，省时间，不占地方”“7天无条件退货，15天包换”……某品牌迷你洗衣机的广告在一档电视购物频道播放。电视广告里还有现场演示，山东临清市一名消费者信以为真，便拨打热线电话买了一台。谁知买回后发现洗衣机质量低劣，但退货无门，“说好的七天无条件退货，怎么一点诚信不讲！”

　　企业不讲诚信，该处罚；播发虚假广告的电视台，是不是也该承担责任？我国广告法明确规定，广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。问题广告在一些电视台上大行其道，电视台用自身公信力“作陪”，赚取不义之财，同样难辞其咎。

　　由中共中央宣传部主持的“诚信建设万里行”主题宣传活动，当前正在紧锣密鼓地推进。这次活动的一大特点，就是针对群众反映集中的突出问题开展监督报道，大力营造“知信、用信、守信”的良好氛围，推动全社会共同参与，为经济社会发展提供有力道德支撑和信用体系保障。不难看出，虚假广告横行就是群众反映集中的突出问题，已到了非解决不可的地步。

　　虚假广告，危害巨大。除了让广大消费者蒙受损失，更重创了社会诚信。一来，企业不讲诚信，靠虚假宣传大赚黑心钱，对那些合法经营的企业是一种不公；二来相关平台见利忘义，为虚假广告传播提供平台，不仅损害自身形象，也会加重信任危机；三来消费者动辄被骗，一再遭受损失，对社会互信一定有所保留。基于此，必须依法依规严肃处理相关责任人。

　　值得一提的是，针对一些电视台播出的广告存在导向偏差和夸大夸张宣传、误导受众等严重违规行为，国家广电总局除了要求各级广播电视播出机构立即停播相关广告，还提出要加大监管力度，对反复违规的，要根据有关要求，追究相关人员责任。遗憾的是，近年来，一些电视台屡屡播放虚假广告，除了被罚点款外，几乎无人受到责任追究。有学者提出，截至目前，虚假广告更多的是行政处罚，对广告法中“构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定往往没有落到实处。由是观之，对虚假广告的处罚要加大力度，提高法律威慑作用。

　　习近平总书记在中共中央政治局第37次集体学习时强调，对突出的诚信缺失问题，既要抓紧建立覆盖全社会的征信系统，又要完善守法诚信褒奖机制和违法失信惩戒机制，使人不敢失信、不能失信。当前，我国的信用体系建设取得重大成就，但是万万不可忽略虚假广告带来的可怕后果。捍卫法律尊严，保护消费者权益，让违法失信惩戒机制释放更大效果，“知信、用信、守信”的社会氛围才会更加浓厚，虚假广告的生存空间才会愈加逼仄，整个社会的诚信度才能不断跃升。

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