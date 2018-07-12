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8倍市盈率！映客股价一度大涨40% 市值破百亿港元

8倍市盈率！映客股价一度大涨40% 市值破百亿港元
2018年07月12日 15:26 中国证券报-中证网
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　　原标题：8倍市盈率！映客H股上市首日一度大涨40% ，去年业绩甩近9成A股公司

　　继直播平台虎牙5月登陆纽交所后，映客也没有掉队。7月12日，映客登陆港交所，股票代码3700，每股定价3.85港元。

　　映客以4.32港元开盘，开盘之后一度涨逾40%，打破了近期港股破发魔咒，市值也一度突破100亿港元。 

　　映客CEO奉佑生早间在港交所致辞时表示，映客用了三年多，成为了港股的娱乐直播第一股。创业九死一生，上市水到渠成。公司有更强的信心和动力，推动娱乐视频化的战略，实现业务创新、营收增长和投资布局，完成映客的使命：让快乐更简单，继续为各位股东带来最大回报。

　　8倍PE发行 中签率100%

　　据7月11日映客直播公布的IPO最新配售结果：公司共获5714份有效申请，认购合计8061.2万股香港发售股份，一手中签率100%，超购倍数2.67倍。按照3.85港元发行价计算，IPO募资额约为10.49亿港元。基石投资者为分众传媒和B站。所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。

　　以3.85港元计算，映客直播的发行市盈率大致在8倍左右。根据公告，映客直播近三年的净利润分别为150万元人民币、5.682亿元人民币及7.92亿元人民币。据此计算，映客直播的发行市盈率大致约为8倍，远低于陌陌欢聚时代的市盈率，两家公司最新市盈率分别约为25倍和16倍，这也是近期港股冷淡行情下映客能够突出重围的原因之一。

　　盈利能力超近9成A股公司

　　上市前夕，映客CEO奉佑生曾解释股票代码3700的由来：“3代表映客成立三年，700，因为我看到了腾讯是700。也对标腾讯当年上市时，还没映客现在的市值和收入高，所以我是一个3年的腾讯。”

　　成立三年的映客已拥有3680万主播和1.945亿用户。截至2017年，映客在移动端直播平台的市场占有率达到15.3%，位于行业第二，领先第三名0.3个百分点。

　　与目前多数直播平台亏损的状况不同，映客盈利能力突出，超过目前在美股市场备受追捧的“视频三杰”——哔哩哔哩爱奇艺、虎牙，2017年三家公司全线亏损。即便在2018年一季度虎牙净利已扭亏，一季度实现净利3140万元人民币，但仍不及映客表现。

　　与A股公司相比，映客直播去年的净利润则超过86%的A股公司去年净利润，超过张家港行、吴江银行等银行股，顺发恒业、浦东金桥等地产股。

　　德银预计，IPO后映客的净利润将持续增长，2018年的净利将接近10.16亿元人民币，2019年、2020年净利将达到12.16亿元人民币及13.94亿元人民币。

　　直播风口远去 增长存隐忧

　　映客招股书披露，其业务主要分为直播业务、网络广告和其他业务三大板块，而在2015—2017年三年期间，映客直播业务所得占其总收入的比重分别为94.6%、99.8%、99.4%，直播业务所占比重不断扩大，但随着直播风口已去，映客的直播核心数据却在直线下降。

　　据统计，2016年至2019年中国在线直播用户规模增长率分别为60.6%、28.4%、15.6%和10.2%，在增速逐渐下滑，同时快手、抖音短视频冲击，造成用户分流，甚至担心直播平台是否会被短视频消灭。据映客招股书显示，映客平均月活用户数在2016年第四季度达到顶峰，为3000.6万人，之后迅速下跌，一直在2000万到2530万之间徘徊。

　　与之相应，公司营收也开始下滑。招股书显示，成立于2015年3月的映客，当年营收为2870万，2016年业绩达到峰值，实现营收43.35亿，涨幅高达15004%，而2017年则下滑近10%，营收为39.42亿。

　　直播风口的远去，用户数据的下滑，已使多个行业公司寻求资本支撑，映客也不例外。过去三年中，映客曾获得了昆仑万维、宣亚国际和腾讯的战略投资。然而随着腾讯放弃追加投资，转而投向虎牙和斗鱼，摆在映客面前的只剩下IPO一条路。

　　映客融资经历

　　2017年，市值72亿的宣亚国际拟以28.95亿元价格收购映客直播48.2%股权，估值60.5亿元，“蛇吞象”引发质疑，收购案告终。因此不得不独立上市。市场分析人士指出，映客IPO最终定价3.85港元，选择发行价下限，很大程度上也是受制于移动直播的疲软。

　　在被问到未来映客的商业模式时，映客COO廖洁鸣表示，单一收入是必经之路，目前映客已经成立独立的广告营收部门，2017年广告营收规模也有大幅提高。随着映客的上市，未来会有更好的平台，也会去做直播+的形式，在商业模式上做更多的探索。

　　头部直播平台竞争加剧

　　2016年，国内出现近千家直播平台，市场进入直播元年；

　　2017年，随着行业监管加强、资本回归理性，直播行业开始上演弱肉强食的丛林法则；

　　2018年，经历优胜劣汰后，一线直播平台已建立起竞争壁垒，除映客和虎牙直播等头部直播平台成功上市外，斗鱼、花椒也加速资本运作，均被传出将在年内完成IPO的消息。

　　猎豹大数据依据周活跃渗透率排名显示，2018上半年直播类App排行榜中，位列前十的是：YY、虎牙直播、斗鱼直播、花椒直播、企鹅电竞、腾讯NOW直播、触手直播、小米直播、一直播。 

　　另外，随着互联网行业流量成本越来越高，新玩家进入的可能性降低。能留下来的大平台都有各自领域上的专长和方向，例如虎牙和斗鱼擅长游戏直播，映客和花椒的侧重点则在娱乐领域。

　　分析人士指出，直播是一个强者恒强的行业。头部直播平台不仅有充足的资金挖角小平台人气主播，提升自己平台的人气和打赏率；在监管政策下，龙头公司也有能力严格执行监管标准，较小平台的抗冲击能力更强。

　　目前，随着国内互联网巨头杀入直播战场，有分析人士指出，未来直播行业的竞争将不再限于直播平台之间，互联网巨头间的生态链竞争将成为直播平台角逐的关键。其中腾讯除自有腾讯NOW直播、QQ空间直播、企鹅直播平台外，还投资了斗鱼直播和虎牙直播；阿里巴巴则在其体系内投资了合一集团、微博、陌陌；百度为巩固自身优势将直播功能与地图、视频等现有业务相结合；小米则投资了虎牙直播。

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