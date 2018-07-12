携程推女性员工专属生育福利 最高200万和7天带薪假

近日，携程宣布将在公司内部拓宽生育基金的内容与使用范围，为中高级女性管理者提供10万元-200万元不等的费用，及不超过7天的带薪休假，使她们能享有冻卵等高科技辅助生育福利。

据悉，这是继Facebook和苹果之后，世界上第三家提供这项辅助生育福利的大型科技公司。

公开资料显示，冻卵技术可将高质量的卵子冷冻保存，以便日后决定生育后代时取出使用，或者说，可以理解为“一种采用科技手段的生育保险”。此前，Facebook和苹果公司分别在2014年与2015年开始为女员工提供这一生育福利项目。

“公司提供辅助生育福利是为了解决育龄女员工的后顾之忧，帮助她们在事业的黄金期能够充分享受投入工作的过程，同时，也不耽误她们对下一代的培育。”对于上述政策，携程联合创始人兼执行董事局主席梁建章表示。

作为携程执行董事局主席的梁建章，也兼任北京大学光华管理学院经济学研究教授，更是国内知名的人口学者。近年来，他一直专注于研究人口对于经济发展和创新创业的影响。

在梁建章看来，不管是科技创新、经济发展，都需要一定的人口基数才能完成。但是，想扭转国人对于生育的态度并不容易，“中国的育儿成本逐年增高，中国女性参加工作的比例在世界上也是最高的。综上所述，中国女性的机会成本更高。”

据携程今年3月发布的《女性白皮书》中公布的数据，携程员工中女性占比61%，其中，中层和高级管理层中女性占比为50%和34%。相比之下，2016年美国硅谷前25大科技公司中，只有19.6%的员工是女性。

在女员工占比较高的携程，如何平衡女性的职业发展与家庭关系是一个重要议题。

对此，除了上述生育福利，携程还实施了多项针对女性的福利和鼓励生育的政策，比如，为孕期女员工提供3000元的额外生育津贴和上下班打车费用报销。据了解，仅孕期女员工打车报销这一项费用，携程每年就支出超过300万元人民币。

此外，对怀孕的女员工，携程还提供了专用的孕妇躺椅，并在每个楼层给哺乳期员工配备了母婴室，满足女员工在各个时期的需求。

根据公开资料，携程今年年初凭借企业内部的多项女性福利保障，获得了“幸福力推广合作伙伴”、“最适合女性成长的企业”等社会奖项。