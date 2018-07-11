小鸣单车账户金额仅剩35万元 破产案债权人超11万人

新华社广州7月11日电（记者毛一竹、胡林果）记者11日从广州市中级人民法院了解到，共享单车破产第一案——小鸣单车破产案已进行债权统计，确认的有效债权共118881笔，债权金额共5540多万元；小鸣单车账户资金仅剩存放于微信账号上的35万多元，不足以清偿所有债务。

据介绍，小鸣单车经营管理方——广州悦骑信息科技有限公司成立于2016年7月29日，悦骑公司先后在全国10多个城市投放共享单车超过43万辆，收取用户押金总额8亿元。

2017年底，小鸣单车开始出现用户押金不能及时退还的问题，部分用户向广州中院提出对悦骑公司进行破产清算的申请。广州中院于2018年3月27日受理裁定，悦骑公司正式进入破产程序。

根据法院公告，悦骑公司的债权人可于2018年6月27日前在微信上进行债权申报。截至债权申报期满，小鸣单车用户有效申报的债权118738笔，申报的债权金额普遍在200元左右，供应商申报的债权28笔，职工债权115笔，共计118881笔。

据破产案件管理人负责人倪烨中律师介绍，在调查中发现，悦骑公司与其他公司存在以明显不合理的价格进行交易的行为。管理人已提起衍生诉讼，要求关联交易方返还悦骑公司超额支付的预付款，并赔偿关联交易所造成的价差损失，广州中院也受理了管理人的诉请。

据悉，管理人正在联系有关企业回收散落在各地的小鸣单车，中国再生资源开发有限公司愿意回收全国的小鸣单车，但从整体报价情况来看，能收回的资金有限。