新浪科技> 互联网 > 正文

小鸣单车账户金额仅剩35万元 破产案债权人超11万人

小鸣单车账户金额仅剩35万元 破产案债权人超11万人
2018年07月11日 18:41 新华社
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新华社广州7月11日电（记者毛一竹、胡林果）记者11日从广州市中级人民法院了解到，共享单车破产第一案——小鸣单车破产案已进行债权统计，确认的有效债权共118881笔，债权金额共5540多万元；小鸣单车账户资金仅剩存放于微信账号上的35万多元，不足以清偿所有债务。

　　据介绍，小鸣单车经营管理方——广州悦骑信息科技有限公司成立于2016年7月29日，悦骑公司先后在全国10多个城市投放共享单车超过43万辆，收取用户押金总额8亿元。

　　2017年底，小鸣单车开始出现用户押金不能及时退还的问题，部分用户向广州中院提出对悦骑公司进行破产清算的申请。广州中院于2018年3月27日受理裁定，悦骑公司正式进入破产程序。

　　根据法院公告，悦骑公司的债权人可于2018年6月27日前在微信上进行债权申报。截至债权申报期满，小鸣单车用户有效申报的债权118738笔，申报的债权金额普遍在200元左右，供应商申报的债权28笔，职工债权115笔，共计118881笔。

　　据破产案件管理人负责人倪烨中律师介绍，在调查中发现，悦骑公司与其他公司存在以明显不合理的价格进行交易的行为。管理人已提起衍生诉讼，要求关联交易方返还悦骑公司超额支付的预付款，并赔偿关联交易所造成的价差损失，广州中院也受理了管理人的诉请。

　　据悉，管理人正在联系有关企业回收散落在各地的小鸣单车，中国再生资源开发有限公司愿意回收全国的小鸣单车，但从整体报价情况来看，能收回的资金有限。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有