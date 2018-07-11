齐家网上市前内部信：将在供应链整合等投入更大资金

齐家网创始人邓华金

新浪科技讯 7月11日晚间消息，齐家网7月12日将在港交所挂牌上市，股票代码“01739”发行价定为4.85港元，低于招股区间，拟募资21.8亿港元。

据此前公告显示，齐家网原定7月5日挂牌上市，后推迟至7月12日。

齐家网创始人邓华金今日发布内部信称，将在供应链整合、产品和技术提升等方面投入更大资金、更多精力。未来将拓展更多城市，以满足更大范围上的用户需求。

以下为内部信全文：

各位齐家人：

明天，我们就要在港交所主板上市了，这是公司的一个重要里程碑，既是所有齐家人努力、坚持的结果，也标志着资本市场专业投资者、行业对我们的肯定。成功登陆港交所，也将为我们提供一个更加成熟、更加国际化的资本平台，这必将为公司快速发展带来新的契机和更广阔的空间。

过去，齐家网一直致力于通过技术驱动来提升服务体验和行业效率，致力于与建材品牌商、装修企业、监理、服务公司等产业链上的主要合作伙伴构建深厚合作关系，来推动整个行业形态的优化升级，这是我们创业之初就笃定的价值观。

在齐家网刚刚创立的前几年，我们秉持这样的价值观，率先打造了一个建材家居导购平台，并且在很短的时间内就做成了行业第一，服务了上千万的用户，依靠过硬的品质和服务水平，我们籍此积累了良好的用户口碑，也培养和扶持起了大批优质建材商，为齐家网的快速发展打下了深厚的根基。

这些年，消费者习惯的改变是巨大而急迫的，我们发现那些年轻用户越来越“懒”了，他们变得更喜欢简单、省事、高效率的一站式服务。在这样的趋势转变之下，齐家网在2014、2015年左右开始自我革命，将战略重点转向平台业务，坦白说，这对于任何一家公司来说都是一个巨大的挑战。

我们自豪的是，我们的转型很成功，时至今日，齐家网已发展成为中国最大、最具声望的互联网家装平台，并构建起了一个蓬勃发展的平台生态体系。在这个新的领域，我们也进行了无数的创新、开创了无数的业内第一。我们率先推出的装修齐家保服务，为装修用户提供全程无忧服务，打通了装企、平台和用户之间的信任纽带，已成为平台保障用户体验的标准服务；我们构建了业内最活跃、最丰富的内容体系，积累了大量用户数据和优质家装内容，平台上的海量内容不仅为用户提供了优质价值和决策参考，也有助于吸引更多用户使用我们的服务，为我们构建起了无可比拟的流量优势；我们率先赋能线下，打通线上线下融合通道，为优质装企提供ERP、VR、口碑旺铺等全方位支持，帮助装企更好地了解和服务年轻消费群体，为装企提升竞争力带来了显著而巨大的成效。

我们很欣慰，在齐家网的平台体系上，越来越多合作伙伴生根发芽、不断发展壮大，越来越多年轻用户通过齐家网的服务拥有了更好的装修体验和居住环境。

明天，齐家网就要在香港主板上市了，这是一个新的开始，我们也担负着更高的使命！不远的未来，行业将会迎来更深刻的变革，用户对装修产品形态的要求也会更高、更加差异化，我们将在供应链整合、产品和技术提升等方面投入更大资金、更多精力，以帮助行业进一步提升体验和效率，未来我们也将拓展更多城市，以满足更大范围上的用户需求。为用户提供一站式家装服务，让装修更有效率、更方便、更透明，我们的初心从未改变！

感谢那些陪伴齐家网一起成长的新老员工们，即使有人已经短暂离开；感谢那些关心、支持齐家网发展的各界朋友，感谢所有的合作伙伴，祝福我们自己，也祝福所有同行者！

邓华金

2018年7月11日于香港