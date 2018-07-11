马来西亚政府评估Uber与Grab交易是否涉嫌垄断

新浪科技讯 北京时间7月11日晚间消息，马来西亚交通部今日表示，正在评估Uber与Grab交易可能导致的垄断风险。

Uber今年3月底曾宣布，将把东南亚地区业务出售给新加坡竞争对手Grab。根据协议，Grab将把Uber的打车业务和送餐服务与自家业务相整合。与此同时，Uber将持有Grab 27.5%的股份。

马来西亚交通部今日在一份声明中称：“政府正通过马来西亚竞争委员会来评估Grab和Uber合并后垄断马来西亚打车服务市场的风险。”马来西亚交通部还称，从本周四开始，在马来西亚提供打车服务的企业要接受政府监管。

早在今年4月初，马来西亚政府就曾表示，将对Uber-Grab交易展开反垄断调查。马来西亚政府高级官员Nancy Shukri当时称，在宣布交易之前，Grab已经保证，马来西亚打车服务市场的资费结构不会受到该交易的影响。

但Uber和Grab用户对该交易表示担忧，他们担心此次收购将阻碍打车应用市场的竞争，从而导致票价上涨，服务质量下滑。

上周四，新加坡反垄断监管机构“新加坡竞争委员会”已经表示，由于Grab-Uber交易影响市场公平竞争，计划对这两家公司进行罚款，另外也可能要求两家公司取消合并交易。(李明)