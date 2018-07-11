网约车司机斗气载客高架上飙车：坐好了 咱跟他斗

斗气飙车的两位司机被刑拘 摄/记者 柴程

原标题：网约车司机斗气飙车时速达144公里 致4车相撞被刑拘

来源：法晚快讯

法制晚报·看法新闻（记者 宫主）网约车司机张某因开车斗气，载着乘客在高架桥上飙车造成四车连撞，其中一位司机受伤。7月11日上午，记者从北京石景山交通支队事故科了解到，张某与另外一名飙车司机被刑拘。

据石景山交通支队办案民警李学辉介绍，2018年5月30日8时左右，网约车司机张某驾驶小型轿车由西向东行驶至北京市门头沟区双峪路口时，向右变更车道，与同方向董某驾驶的白色大众轿车发生交通纠纷，后相互追逐竞驶。双方车辆行驶至北京市石景山区阜石路高架桥喜隆多商场对面时发生接触，同时又与一辆环卫车及一辆军车发生接触，造成四车损坏，环卫车内女司机受伤。

张某驾驶车辆的行车记录仪显示，在行驶的过程中，因前面白色大众开的较慢，张某一直鸣笛，同时突然往左别车并往前加速。此后，白色大众向前行驶再别过来，两车在车道上来回串道。

行车记录仪还显示，张某途中说：“追的上吗你？”三分钟后又出现一次别车，白色大众车司机喊：“停下！”

李学辉告诉记者，事发时张某车上还有一名乘客。在别车的过程中，张某曾对坐在副驾驶座位上的男乘客说：“坐好了啊，咱们跟他斗。”

据行车记录仪和监控鉴定，两车在四分钟内大约开了五公里，严重超速。李学辉说：“张某驾驶的车辆飙车时最高车速达到了144公里/小时，事故发生地点限速为80公里/小时，属于超速驾驶。”

“是对方先别的我，我在路上正常行驶，开到双峪路口西边一点发现有车别了我一下，我就追上按喇叭，看见他摇下车窗对我竖中指。”白色大众车主表示：“大概别了三、四次，最后一下撞上了。当时路上车不太多，没想到后果这么严重，当时也没感觉到自己速度开到这么快了。”