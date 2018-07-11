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前网易高管袁佛玉正式加入百度 任公关及市场副总裁

前网易高管袁佛玉正式加入百度 任公关及市场副总裁
2018年07月11日 15:01 新浪科技
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袁佛玉袁佛玉

　　相关新闻：传网易市场总经理袁佛玉跳槽百度 负责市场公关业务

　　新浪科技讯 7月11日下午消息，今日，百度发布内部邮件，前网易市场部总经理袁佛玉正式加盟百度，出任百度副总裁，全面负责公司的PR和Marketing的工作，直接向副总裁王路汇报。

　　6月28日曾有媒体爆料称袁将在今日离职网易并于7月加入百度，不过当时百度方面对此事表示“不予置评”。

　　公开信息显示，袁佛玉毕业于清华大学电气工程和自动化专业，曾先后就职于宝洁公司、东风标致汽车公司，拥有快速消费品及耐用消费品行业的广告、公关、互动、媒介、活动等相关经验。2012年加入网易，管理多个移动互联网产品的品牌推广、公关传播、商务及渠道等市场相关工作。

　　以下为百度内部信全文：

　　各位百度同学，大家好！

　　为了更好地集中资源优势，协同发展，提升效率，经公司研究决定，即日起，各业务线市场团队由集团公司集中统一领导，同时，热烈欢迎袁佛玉作为副总裁正式加盟百度，全面负责公司的公关和市场工作，徐涛、陈志峰、熊赟、顾维维携各自团队转向袁佛玉汇报，袁佛玉直接向王路汇报。

　　袁佛玉毕业于清华大学电气工程和自动化专业，曾先后就职于宝洁公司、东风标致汽车公司，拥有快速消费品及耐用消费品行业的品牌、公关、销售管理等相关经验。2012年加入网易负责市场公关部门，管理多个移动互联网应用、内容产品、电商等业务的品牌、公关、商务、用户增长等相关工作。就职东风标致期间，袁佛玉力推了多项营销创新，全面主导上市的车型东风标致308获得多项营销创新肯定并成为标致入华后月销量最高的车型。就职网易期间，袁佛玉带领团队打造了一系列刷屏的营销案例，网易公司“有毒走心”的公关和品牌手法深受用户喜爱。袁佛玉强调营销计划必须源自真实的用户洞察，以业务合伙人礼设计宣销策略和打法，带领团队助力多款产品在各自领域获得高度评价和认可。袁佛玉同时是社交流量挖掘、圈层营销理念的推行者，在多个业务上带领团队深入挖掘并创新社交玩法，通过圈层营销多次引爆口碑传播。

　　感謝各BG业务负责人一年多以来对市场团队的支持与指导。同时，请大家和我一起热烈欢迎袁佛玉的加盟！相信袁佛玉将带领团队继往开来、砥砺前行，为百度成为人工智能时代有全球影响力的高科技公司，为实现“用科技让复杂的世界更简单”这一伟大使命，贡献重要力量！

　　Lee Liu

百度网易袁佛玉
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