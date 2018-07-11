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泰国洞穴营救行动成功 被困孩子身体状况良好

泰国洞穴营救行动成功 被困孩子身体状况良好
2018年07月11日 15:01 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月11号下午消息，泰国卫生部高级官员在周三表示，12个男孩和他们的足球教练在被困洞穴17天之后全部成功获救，虽然这些人体重平均减少了2千克（4磅），但所幸身体状态都算良好，没有出现任何压力过大的迹象。

　　周二晚上，当足球队最后一批人从清莱Tham Luang洞穴被解救出来之后，泰国人都感到如释重负并且非常激动。这场惊心动魄、牵动海内外人关注的磨难终于落幕。

　　直升飞机将他们带到大约70千米以外的医院就诊，先前获救的球队成员也在此被隔离并接受身体全面检查。

　　“根据评估结果，全员身体状况良好，没有出现压力过大的情况。孩子们在洞穴里得到了妥善的照顾。大多数男孩子体重平均减少了2千克。”泰国卫生部医师Thongchai Lertwilairattanapong在采访中说道。

　　周日第一批获救的四个男孩的父母已经能够见到孩子，但出于孩子健康考虑，家长必须身穿防护服并且距离孩子两米远。

　　Thongchai表示在周二被营救的最后一批孩子中，有一位男孩肺部出现感染，所有人都被注射了破伤风和狂犬病疫苗。

　　6月23日，足球队在完成训练之后，进入了泰国北部清莱府的一处洞穴。营救活动在泰国牵动着很多人的心绪，媒体的头条新闻也都是关于此次事件。

　　“所有的野猪足球队成员都已获救。”一则头条新闻标题写道。

　　“Hooyah！任务完成！”另一篇报道中引用了“Hooyah”一词以呼应营救行动中泰国海军海豹突击队的参与。

　　#Hooyah话题在泰国网民中得到了诸多关注，大家都想要表达对于数百名营救人员的支持，其中还包括全球各地的潜水员。他们也参与了此次营救活动。

　　营救任务一结束，任务负责人Narongsak Osottanakorn就对泰国和全球各地人民表达了感谢。澳大利亚高层官员也提到了此次事件中国际社会的通力合作。

　　“人类能够做到的事情真的出人意料。世界上总有一些神奇的人在做一些神奇的事情。”澳大利亚联邦警察局亚洲负责人Glenn McEwa向记者说道。

　　“惊人的消息”

　　全球各地的观众都在为营救行动的成功感到开心。

　　泰国此次事件恰逢在俄罗斯举办的世界杯到达最终赛程。来自法国和英格兰的球员对于营救成功的消息表达了开心并在Twitter上向“野猪”足球队的成员送去了自己的祝福。

　　周二，在谷歌搜索关于“泰国洞穴营救”的消息，大约出现3.59亿搜索结果。从上周英国潜水员发现这些孩子、营救行动开始展开时，大家的关注达到了顶峰。(晴天)

泰国营救足球队
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