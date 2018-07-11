好友能看到你去过的餐厅酒店？平台对社交流量的渴望

摄影：石姿

具体授权信息被小心翼翼隐藏起来的背后，是平台对社交流量的渴望。

原标题：为什么微信好友能看到我去过的餐厅和酒店？最新进展来了

文 | 《中国企业家》记者 王玄璇

编辑 | 林文龙

近日，大众点评的社交功能引发了大量质疑。根据《经济日报》报道，李女士通过微信登录大众点评App后，可以看到她的微信好友去过哪个餐厅、点评过哪个景点、签到过哪个酒店。她怀疑，她的动态也会被推倒这些好友的首页上。关闭微信授权后，她仍可以看到好友动态。

这引发了用户的不满：在不知情的情况就分享了个人信息，App探索社交功能时能否对用户隐私有足够的尊重？

7月9日，大众点评在发布了三条整改措施：新增“一键停用第三方全部社交关系”功能，可一键停止关注微信好友，并取消微信好友对自己的关注；通过微信登陆大众点评后，对于导入好友功能，在仅支持用户手动关注好友的前提下，给予用户充分提示；陆续增加了包括一键设置“不让别人通过微信、QQ等方式找到我”、“取消关注好友”、“移除粉丝”、“黑名单”等新功能。前两项产品功能从7月10日起上线生效。

但是，这些整改措施还不完善。

《中国企业家》记者7月10日登录大众点评App发现，由于过去用qq登录过，所以在关注中有18名qq好友，粉丝里有23位qq好友，可以看到他们的动态。其中一位好友夏强（化名）表示，他是之前主动从qq导入好友的，知道大众点评有这个功能。另一位好友则说自己从来没有主动关注过谁。

随后，记者点击设置中“解除第三方好友关系”选项，并关闭了“可以通过手机号、微信和qq找到我”后，关注和粉丝中的qq好友都移除了。但是，关闭授权后，夏强表示仍可以在好友中搜索到记者的信息，看到过去的点评。

李女士也表示，当时经过这些操作后，她仍然可以在店铺信息下看到好友动态。客服告诉她，这是因为大众点评主动将她的微信好友变成了她在大众点评中的好友。让李女士感到困惑的是，如果粉丝不主动取消对自己的关注，一举一动是否还会展现在他们的眼前？

对此，《中国企业家》询问美团点评相关负责人，对方回应称，点评上最基础的关系是“关注”，对方取消对你的关注，或者你移除/拉黑好友，对方就看不到你的动态了。大众点评不会自动关注你的微信好友，需要手动添加才能看到你的动态。关于移除好友后对方仍能看到自己的动态，是因为平台缓存问题，“实际的关系链已经从移除那一刻就有效了，我们会更新缓存时间，优化体验。”

社交流量与被隐藏的授权信息

在大众点评的回复中，他们将自己定位为“以用户内容为中心的社区型平台”。社交作为“流量之王”，是大众点评不能放弃的。将熟人关系引入大众点评App中，能让用户对好友去了哪里、吃了什么感到好奇，增加用户停留时间，增强产品的粘性。

大众点评确实有发展社交的优势。和墨迹天气、美图秀秀等工具类App不同，虽然很多人只是将大众点评作为找寻店铺的工具，但用户会在App上留下足迹和评论，围绕同样的店铺可能会产生社交需求。

“以前看这个功能是觉得挺有意思的，朋友都去哪儿吃了玩了，”夏强说到，“但是现在感觉挺鸡肋的，因为大家点评得少了。”

为了加强社交功能，让用户们重新点评并分享动态，媒体报道称大众点评正在号召用户使用微信登录，与好友分享动态，并给出了5元奖励。

补贴是最普通的推广手段，但是此前大众点评将提示信息放在不那么明显的地方，默认用户授权微信信息就是授权将动态分享给好友，这引发了用户的不满。

《经济日报》记者在7月5日选择通过微信方式登录大众点评时，点评并没有提到好友关系，具体隐私政策在设置中的二级页面才能找到。政策中写到，App可以留存用户信息并向合作伙伴和第三方公开。“当您使用我们提供的任一服务时，即表示您已同意我们按照本隐私政策来收集、处理、存储、使用、共享和保护您的个人信息。”而这些，在用户最初登录时并没有提示。

7月10日调整后，提示信息明确了很多。点击授权通过微信寻找好友时，大众点评会提示用户“点击确认寻找后，你可以看到也使用大众点评的微信好友的动态；微信好友也能找到你并看到你的动态”。

中国政法大学传播法研究中心朱巍对本刊表示：“用户动态能不能分享给好友，关键要看保密协议中有没有明确告知，企业应履行告知义务权，做到充分告知，而不能将信息隐藏较深。社交化是未来发展方向，但要把控制权还给用户。”

所以在大众点评的改进回复中，也写到“我们将继续增强这类功能的告知，把决定权交给用户”。

前车之鉴

上一次因为发展社交功能泄露隐私而上头条的App是航旅纵横。

6月上旬，航旅类App航旅纵横上线了“虚拟客舱功能”功能，用户可以查看同舱乘客的历史飞行地点及频率等信息，还可以与同舱乘客私聊。点击某一座位后，会出现会出现那名乘客的个人主页，个人主页上包含了用户名（真名或网名）、用户头像（真人头像或其他）等隐私信息，并可根据热力图推断出用户常去的地方，比如家乡。

之后，航旅纵横回复称这是部分航线测试的新功能，展示的不是个人真实，而是用户可编辑的信息，热力图也做了虚化处理。同时将个人主页设为默认关闭的状态。

这次风波让人“细思极恐”。澎湃新闻点评说，因为航旅纵横是央企中国民航信息集团公司开发的产品，是中国民航唯一的数据服务公司。除春秋航空之外的中国大陆所有航空公司均使用中航信的数据服务。也就是说，无论你是否使用航旅纵横App，你的个人信息均会存储于中航信的数据服务系统里。这些数据还有没有被用到其他地方，让人不敢想象。

而再早一点发生的滴滴顺风车事件，更是令人对平台的社交尝试与信息被泄露感到不寒而栗。

5月5日晚上，一名21岁的空姐在郑州使用滴滴顺风车时遇害。事件发生后，人们将矛头之一指向了顺风车的社交功能。司机可以看到用户设置的头像和他人做出的评价，如“颜值爆表，安静的美少女”等。一些司机因此根据用户评价接单，“只有换个女生头像才有车主接单”的情况不在少数，也有女乘客行程结束后继续遭到了司机的骚扰。

在此之前，顺风车业务曾打着“社交”的旗子吸引用户，部分宣传内容打了男女交友的擦边球，暗示用户使用顺风车有线下邂逅的可能，却没想到在封闭空间中的陌生人社交隐藏着危险。

事件发生后，滴滴关闭了所有个性化标签和评价功能；合乘双方的个人信息和头像改为仅自己可见，外显头像全部为系统默认的虚拟头像。曾以社交实现差异化服务的出行平台嘀嗒出行也关闭了“结伴”频道。

大众点评此次引导用户将熟人关系迁移到点评App上，虽然看起来危险系数不大，但隐私安全从来都不是一件小事。而且根据美团点评招股书，2017年交易用户数已达到3.1亿。对一家拥有这么多用户的平台来说，在隐私问题上稍有不慎，就可能造成严重后果。