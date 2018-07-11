无人驾驶AI公司小马智行宣布完成1.02亿美元A1轮融资

新浪科技讯 北京时间7月11日下午消息，今天，无人驾驶AI公司小马智行（Pony.ai）宣布完成1.02亿美元的A1轮融资，加上1月宣布的1.12亿美元融资，其A轮整体融资现已达到2.14亿美元。

本轮融资由锴明投资（ClearVue Partners）和富达国际（Fidelity International）旗下投资平台斯道资本（Eight Roads；原富达亚洲风险投资）领投；松禾资本、招商局资本、红点创投（中国），郑志刚先生和德龙资本跟投。另外老股东红杉资本（中国）、晨兴资本、DCM创投、弘泰资本等也参与了本轮融资。

此前，小马智行的战略投资方招商局中国基金披露，通过子公司敏星投资出资800万美元入股小马智行，占对方增资后0.8%的股权。照此估算，小马智行的最新估值到10亿美元左右，进入独角兽序列，这也是国内目前公开披露的首家无人车独角兽公司。

小马智行以往融资历史

小马智行计划将本轮融资用于继续扩大中美团队规模、支持和发展合作伙伴关系，此外，其还将在部署无人车队和商业化方面发力。据悉，该公司已在广州对公众开放了无人驾驶试乘体验，已经累计接待过千次乘客，覆盖大约30平方公里范围内的城区公开路段。

注：成立两年的小马智行自称是中国第一家对公众开放无人驾驶试乘体验的初创企业。在获得北京市政府颁发的自动驾驶车辆道路测试许可之后，其正在北京路面上测试。