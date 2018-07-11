微信转账发错人而对方把你拉黑 该怎么办？

原标题：咋整 | 微信转账发错人，对方收了钱把我拉黑……

我们聊聊关于微信转账的囧事，如果发错了人给错了钱，咋整？

案例

不少人都用过微信红包和微信转账的功能，有时候我们会通过微信给陌生人转账，但你经历过上一秒刚转完账，后一秒就被拉黑吗？有时候也会在微信上遇到骗子，当你发现被骗之后，钱已经转过去了……

案例1

5月2日，广东的黄先生通过微信给名称为“海阔天空”的表妹转账，然而黄先生手误转错了人，此“海阔天空”非彼“海阔天空”，一转就转了8万多元。

钱转过去之后黄先生就没再注意，直到第二天早上表妹打电话过来说没有收到钱。黄先生才仔细辨认微信头像和名称，发现钱转错人且对方全收了。黄先生焦急万分，通过微信语音电话对方都没有接，没过多久对方就把黄先生拉黑了。

案例2

2015年，内蒙古赤峰的戚女士通过微信朋友圈向莆田仙游的微商李某购买一串手串，金额为1100元。但是，她在转账时不小心多按了一个“0”，给对方多转了9900元。发现情况不对之后，戚女士立即打电话给微商李某，却一直无法接通，原来，“好友”李某不想退还这笔钱。

案例3

2015年，山东潍坊的刘先生收到好朋友发来的微信,对方说有急事需要3600元钱，当天下午即可归还。仗义的刘先生二话没说就将钱通过微信转给了“好友”。但几天过去，好友始终没有还钱的意思。“后来我开玩笑似地问他，才得知他的微信号被盗了，我的3600元也就打了水漂。”刘先生说。

评判

微信转账发错了，钱追不回来怎么办？微信官方、法律专家、警方各有说法，来了解一下。

微信官方回应

针对广东黄先生转错账的问题，近日微信官方给出回复：

在获知该用户“误转账”事件后，腾讯客服团队第一时间已电话联系到用户，并引导用户到司法机关通过诉讼方式解决纠纷，微信支付将积极配合司法机关调查取证，该建议得到用户认可；客服团队持续跟进，直至今日多次联系用户了解立案进展，待司法机关介入后，我司将进一步配合协助调查。

腾讯客服经多次尝试电话联系转账“收款方”，“收款方”已于7月10日中午接听电话，接听方表示手机号是其朋友的，并且朋友已经联系了付款当事人协商处理好该事件。

10日中午稍晚客服再次联系付款用户，据用户表示，目前收款方已向付款用户返还了部分款项，双方在进一步沟通协商中；同时，付款用户对于腾讯联系“收款方”进行核实的情况表示知情。

律师说法

广东广信君达律师事务所律师卢迪欣表示：

案例一中的黄先生在转账中已收到平台发给他的大额转账验证要求——含有对方身份信息的提示，且输入密码或指纹支付才能继续交易。

黄先生基于自己的错误判断，主动指纹支付完成了转账过程，这个举动违反了一般人在转账时应当核实对方身份的常识，因此黄先生是有过错的。

浙江光正大律师事务所苏亮律师解答了此类案件中的4个疑问：

1、转错账对方不归还是否违法？

对于收款人来说，这笔“飞来横财”属于不当得利。根据《民法通则》第九十二条规定：没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。如果发现微信转账有误，事主应该及时联系对方，说明情况，要求对方退还，对方负有返还的义务。

及时与对方沟通，沟通不成，可起诉对方。

2、不知对方身份信息如何起诉立案？

在被告的身份无法明确的情况下，可以先草拟一份起诉状草稿，然后加上侵权的证据。虽然说被对方拉黑了，但是转账记录还是有的，把这份记录打出来，然后与法院确认转账事实的存在。被告信息不确定，就需要法院开一个协助调查函，让微信公司去调查，这是一个合法的信息收集渠道。查到被告的身份地址，以后再把这个填补到起诉状里面。法院审查之后觉得可以符合立案条件，就会受理，受理之后就会进入诉讼程序。

一定要注意保存好微信转账记录和银行卡明细，作为证据提交。

3、在哪个法院起诉？

一般来说在原告的所在地也可以，起诉并不是说一定要在被告的户籍地。通过微信转账错误而获利是属于不当得利，不当得利已经是属于一种法定的债权债务的关系，这种关系形成按照目前的法律是可以在原告所在地的法院起诉。

4、可否要求互联网企业赔偿损失？

微信转错账的受害人，是因自己的过错而造成的损失，互联网企业并无过错，因此是无权要求互联网企业赔偿损失的。

什么情况可以选择报警？

针对微信转错账，对方拒不退回的情况，一些网友选择了报警，但是要具体情况需要具体分析，并不是报警都能解决。

5月15日，案例一中的黄先生到居住所在地中山市小榄镇联安派出所报了案，但警方以“不知道对方的真实姓名和账户信息、不构成立案条件”为由拒绝了黄先生，并建议其找法院。求助于法院的黄先生依旧碰了壁。中山市第二人民法院的工作人员说，必须要知道对方真实的身份信息才予受理。

今年4月，江苏省宿迁市一女子错转2000元，警方通过研判走访找到收钱方，并协调解决归还。

2016年，福建的吴先生从朋友处买手机，错把4000元转给一个不认识的新加好友，当即要求对方把钱退回来。但对方拒不退还，吴先生报警。警方回复，吴先生转账出错的额度未达到立案标准，无法立案；

福建鲤城公安分局民警表示：转错账金额达到1万元，可以向警方求助，通过警方调查把钱要回来。上述案例中吴先生转错账的金额未达到立案标准，只能由他自己联系对方要回，对方属于不当得利，理应将钱退还给吴先生。吴先生还可以向法院起诉，要回4000元。

方法

微信消息可以撤回，但微信转账目前并不支持撤回。所以了解微信的基本操作和转账的关键步骤就十分重要。为了减少手滑造成的损失，小编这里给大家介绍一些正确的操作方法。

微信转账的关键步骤

1、转账前请谨慎确认收款方信息，以避免转错或被骗（添加好友“加备注”是一个好习惯，因为有些用户名头像完全一致也未必是真好友）；

2、大额转账前，最好通过电话确认是否是本人操作；

3、微信转账一定仔细确认金额，一旦出现输错金额的情况，可能会造成不必要的损失和麻烦；

4、转账时要做好备注并截屏，以备不时之需。

*根据微信支付的现有机制，用户转账过程中，微信支付会多次向用户展示带掩码的实名信息，也会通过后台风控策略对高风险交易场景会进行提醒，引导用户对收款方实名信息进行确认。

转账出错的解决办法

1、用户一旦发现类似“转错账”事件，可以和收款方协商追回，也可同步联系腾讯客服，客服可尝试协调双方解决纠纷；

2、若协商无果，用户可通过法律途径解决纠纷，并联系腾讯客服配合司法机关调查取证。

*微信支付提供7*24小时客户服务，用户可以通过拨打95017或在微信搜索腾讯客服小程序进行反馈，有专业的客服人员协助解决。

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小编最后提醒

微信转账转走的都是钱

良好的使用习惯很重要

希望大家能够一定牢记！