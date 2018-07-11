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菜鸟战略控股点我达：以众包业务+2.9亿美元做投资

菜鸟战略控股点我达：以众包业务+2.9亿美元做投资
2018年07月11日 11:34 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月11日上午消息，菜鸟网络今日宣布，以众包业务和其他业务资源及2.9亿美元现金战略投资最大即时物流平台点我达，成为其控股股东。这是迄今为止，国内即时物流领域最大的一笔投资。

　　菜鸟方面介绍，点我达是中国即时物流的开创者，拥有全国最大的即时运力网络，最全的生活服务场景和配送品类。融资后，点我达将获得菜鸟资金和业务支持，同时在仓配、快递、同城等多个领域和菜鸟加强融合，协同集团军作战，迎来更大发展空间。

　　“欢迎点我达同学加入菜鸟大家庭，参与推进新物流进程。”菜鸟网络总裁万霖表示，接下来菜鸟将和点我达“一颗心、一场仗、一张图”，共同聚焦分钟级配送，为新零售提供更好的物流供应链支持，成为国家智能物流骨干网的有机组成部分。

　　“菜鸟是全球领先的智慧物流网络平台，加入菜鸟生态，将为点我达带来技术和生态的双重驱动。”点我达CEO赵剑锋表示，点我达将在菜鸟支持下，通过模式创新和技术创新，打造全国领先的分钟级配送服务，以即时物流驱动零售变革，实现快速增长。

　　据悉，点我达创立于2015年6月。当前平台上有300多万骑手，业务覆盖300余座城市，每天为超百万商家、近1亿用户服务。(韩大鹏)

点我达菜鸟物流
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