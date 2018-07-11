小米的区块链版图：避免“噱头大于实质价值”

阿伦 赵兰涛

来源：区块链真相

7月9日，小米（1810.HK）在港交所正式挂牌交易。发行价17港元/股，筹资47.2亿美元，成为近四年来全球规模最大的科技股IPO。虽然首日开盘即跌破发行价，但小米的市值仍然高达3700多亿港元，超过了中国互联网公司市值第五名网易。

信奉“风口论”、讲究“顺势而为”，“中年创业”的雷军，站在智能手机和移动互联网的潮头，将小米打造成一家千亿规模的公司。而历史的车轮滚滚向前，移动互联网之后的下一站在哪里，行家众说纷纭。

有人说，区块链终将改变世界。嗅觉敏锐的雷军必然不会放过这个可能的风口。事实上，小米在区块链领域的布局并不少：小试牛刀的有区块链游戏“加密兔”和共享网络“小米WiFi链”，这两款应用起的是试水、探路作用；先锋军则是小米生态链企业迅雷，主阵地从玩客云进化到了迅雷链；但对小米而言，最具想象空间的是用区块链盘活其连接的一亿多台IoT设备，物联网如何结合区块链，是雷军将要思考的大命题。

当然，眼下区块链行业鱼龙混杂，以发币为目的的项目大行其道，成熟互联网公司、特别是上市公司对区块链慎之又慎，生怕一不小心就掉入监管和舆论的深渊。小米究竟能在区块链行业走多快、走多远，一切都还未知。

试水之作：加密兔和WiFi链

继百度莱茨狗、360区块猫、网易招财猫之后，小米也在今年3月15日开始内测其区块链游戏“加密兔”。根据介绍，加密兔是基于区块链技术的数字宠物，所有的加密兔都被记录在公开透明的区块链上，独一无二，无法被任何人复制、修改或销毁。胡萝卜则是加密兔游戏中的积分，用户可以通过任务获得胡萝卜或加密兔。

小米加密兔部分形象设计

实际上，区块链养宠并非中国互联网公司的首创。去年年底，以太坊养猫游戏CryptoKitties曾经火爆一时，甚至造成了以太坊网络拥堵。因为基于区块链技术发行的电子宠物具有不可更改等特点，稀有宠物相对固定，一旦受到认同，并存在交换市场，变现并非难事。一只创世的以太坊猫曾以246.95个以太币的价格成交，约合人民币77万元。

区块链真相发现，目前加密兔在社交网络都有不少粉丝和讨论，在某些电商平台上甚至还有各种各样的交易需求。

加密兔推出后不到一个月，小米又上架了其第二款区块链应用“小米WiFi链”。根据介绍， WiFi链的目标是“建立广泛的WiFi链条，为用户提供用网价值，以区块链技术，计量每一个链条节点的贡献，并为之提供回报。”

听起来，WiFi链像是区块链版本的“WiFi万能钥匙”。区块链真相（ID：chaintruth）下载后被要求填写当前WiFi的密码，根据规则，链接此WiFi的设备越多，用户得到的“生长因子”和“米粒”就越多，而米粒可以用来兑换加密兔、F码等兑换物，“未来还会支持更多兑换方式”。

小米WiFi链客户端截图

加密兔和WiFi链是小米在区块链领域的试水之作，意义十分有限。

“目前的区块链游戏多以数字资产交易为目的，游戏性很弱”，数字文艺复兴基金会合伙人曹寅表示，轻游戏而重资本的玩法实属“买椟还珠”。长此以往，区块链游戏场景的应用前景或将受限。

而跟风发行区块链宠物是“炒币的一种变体”，曹寅告诉区块链真相（ID：chaintruth），国内几大互联网巨头纷纷推出区块链宠物，或是政策尚未明朗背景下一种“打擦边球”的行为。

链上数据显示，目前区块链宠物类项目的活跃度和交易量已非常少，“热潮已过”。标准共识项目分析师和涛向区块链真相（ID：chaintruth）表示，真正活跃的区块链游戏集中在博彩类、棋牌类、预测类，多以随机概率为核心特征，“从刚需讲，区块链可以解决游戏公平问题，由于随机数模型公开透明，‘庄家坐庄’的套路或将终结。”

更多情况下，区块链游戏难以避免“噱头大于实质价值”的尴尬。受限于现有区块链基础设施的承载能力，轻量级游戏尚能跑动，中型以上游戏因数据量庞大、存储困难等问题目前无法落地。

先锋部队：玩客云和迅雷链

迅雷是小米生态链中的重要一环。作为迅雷最大股东（持股28%），小米的很多区块链设想都可以通过迅雷落地，在区块链还是“敏感词”的背景下，拥有这样一支先锋部队意义重大。

2017年8月30日，迅雷上线共享计算生态——玩客云，在该生态中基于区块链技术生成一种共享资源的工作量证明，并于10月12日发行数字虚拟资产“链克“（即原玩客币），形成激励机制。

根据介绍，该生态应用星域云CDN机制，通过用户贡献带宽以参与迅雷网络容分发业务并根据其贡献获得共计10亿枚的链克奖励。不同的是，迅雷同时推出一款玩客云NAS硬件产品，并指定其为共享带宽挖矿的唯一工具。

CDN（即内容分发网络）并非新模式，此前迅雷已长期用以鼓励用户共享带宽以实现资源去中心化的传输。和涛介绍，“如果你想获取某部电影资源，CDN的机制是引导需求用户从距离最近、传输速度最快且具有此资源的用户处获取，而非资源中心。”当然，下载的同时，需求用户也将上传个人带宽以供其他用户传输使用。

但由于上传带宽损耗硬盘和主板的代价或可高过所得奖励，传统的CDN模式对用户的吸引力逐渐减弱。与区块链技术结合后，迅雷原有产业链被赋予了新的商业模式和激励机制。

“原来分散的、零散的带宽资源能够聚合起来，形成上游、下游，资源供给者、资源消费者的生态价值链”，曹寅表示，带宽不是迅雷创造的，而是参与者用迅雷矿机“挖”出来的。也正是基于此，在他看来，相较于空气币，链克具有等同于“无差别人类劳动”的价值，用户确确实实使用矿机付出劳动，在一定程度弥补了带宽供需间的不平衡；而迅雷提供了整合闲置带宽资源的工具——矿机。

然而，当链克的身影在交易所闪现，单价由0.1元一度大涨至8元，其矿机由官方指导价399元一度被热炒至千元以上后，情况变得复杂起来。

11月28日，迅雷金融公开发难指责玩客币违法违规，实为非法集资骗局。29日，迅雷董事会发布《全体迅雷董事会成员致迅雷股东的公开信》，回应前述质疑，表示“玩客币是一种类似Q币的虚拟资产，在迅雷生态体系内消费和使用“，并坚决反对其交易行为。后双方虽达成和解，但经此内讧，玩客币改名链克，一度转入地下。

今年1月12日，中国互联网金融协会发布专栏文章《关于防范变相ICO活动的风险提示》。该文显示：一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”（IMO）的模式存在风险隐患，并点名迅雷，表示其用“链克”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务，本质上是一种融资行为。

加之此前迅雷并未完全公开链克算法，玩客云共识机制有否真实生成区块数据一时间引来纷纷质疑。业内人士指出，IMO是变相ICO的一种理解方式是，该项目本身不发币，只做矿机，但通过拉开矿机成本价与销售价差值的方式变相融资，比如矿机成本500元，但售价1500元，高于成本的1000元或为变相融资。

另一种理解方式则是先入局的玩家或持币大户利用位差变相交易，当链克被炒热即可盈利。此间，迅雷扮演怎样的角色无从得知。链克基于带宽挖矿的商业模式尚留探讨空间，但毋庸置疑的是，此前近一年单股徘徊在3至5美元的迅雷股价在链克发行后持续发力，一度高达27美元，目前仍在12美元以上。不夸张地说，区块链帮迅雷打了一场翻身仗。

玩客云之后，迅雷在区块链上的野心变得更大。迅雷链于今年4月发布，作为一种区块链底层系统，“拥有百万级并发处理能力（TPS），以秒级确认请求保证数据的可靠性。”官网显示，迅雷链已通过中国电子技术标准研究院开发的《区块链系统功能测试方案》，该方案基于国内“首个区块链标准《区块链参考架构》”设计，面向国内区块链系统开展功能测试。5月中旬，迅雷链开放给企业和个人开发者。

迅雷CEO陈磊介绍迅雷链开放平台

“在中国，区块链最不确定的时期在逐渐过去。数字经济之父Don Tapscott说区块链会产生出比互联网10倍价值的企业，对此我非常坚信。”迅雷CEO陈磊日前表示。

未来之战：物联网遇上区块链

对小米而言，加密兔和WiFi链只是试水，玩客云和迅雷链的现实意义更大，但未来不可失去的战场却是——物联网+区块链。

或许是为了享受高市盈率、高估值和更大的想象空间，雷军一直把小米标榜为一家“互联网公司”，尽管其去年来自互联网服务的收入在1146.25亿元的总营收中只占比8.62%。小米“互联网公司”的帽子要想戴得让人心服口服，雷军就必须拿下物联网+区块链这场关键战役。

小米生态链上目前有超过一亿多台IoT（物联网）设备，这是雷军布局区块链的独家资源，也是小米从智能产品向智能服务转型的绝佳机会。

目前，由于物联网顶层标准尚未统一，各大智能家居服务商和制造商往往各自为营。其痛点之一是，每个物联网企业均布局各种产品以收集用户数据，并以此为基础自设生态，不同派系之间数据共享难，产业链产、研、销各环节服务商合作难，导致用户体验不如预期。

区块链与物联网的结合或可解决智能家居领域掣肘问题，二者彼此成就，可以彻底打通数字世界与物理世界的边界。

一方面，区块链可以帮助物联网实现去中心化的数据采集和交流，打通企业间、产业协作链上数据共享难的问题。与此同时，由于物联网基础投资重，如前端、数据采集、上传、中介等设备的前期投入较大，区块链的激励机制和匿名数据共享也将发挥改善作用，曹寅表示。

另一方面，“每一个物联网设备均可成为区块链数据的导入点“，和涛介绍，依靠物联网设备导入数据避免了人为操控的可能，也提供了比照链上链下数据一致性的实践方式。

值得注意的是，区块链在应用逻辑上对用户隐私的保护力度是空前的。“物联设备搜集隐私数据并将其传输给企业，用户并不完全知情；而用户自身产生的信息权属一定程度也被企业拿走”，和涛认为，当区块链出现，这些不合理使用个人信息的情况或可改观，“产生于用户的数据归用户所有，无论是选择保密还是不同程度地打包售卖都由用户做主”，而非企业。

据BI Intelligence 调查统计，2018年全球物联网设备总数约在150亿台，目前已经普遍接入互联网的电脑、手机、平板、电视等设备占据了将近50%。IBM估计，物联网连接设备的数量将在2020年达到385亿，人均设备连接数5.1个。

仅在国内，2016年我国物联网市场规模超过9000亿元，同比增长30%，预计到2020年市场规模有望达到15000亿元以上。而物联网+区块链的想象空间无疑会更大。

当然，眼下监管走向不明、ICO之风猖獗，对于大多数正规互联网公司而言，全面拥抱区块链都非易事，这正是区块链创业者认为的“巨头的劣势”和“历史的机遇”。但相信真正的发令枪响起后，小米起步不会太晚。