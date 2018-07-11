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直击|瑞幸咖啡完成2亿美元A轮融资 估值10亿美元

直击|瑞幸咖啡完成2亿美元A轮融资 估值10亿美元
2018年07月11日 11:00 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月11日上午消息，瑞幸咖啡（luckin coffee）今日宣布完成A轮2亿美元融资，投后估值10亿美元。大钲资本、愉悦资本、新加坡政府投资公司（GIC）和君联资本参与本次融资。

　　瑞幸咖啡由原神州优车集团COO钱治亚创建，于2018年1月试运营，截至2018年5月底已在北上广深等13个主要城市完成525家门店布局。

　　瑞幸咖啡提出了“无限场景（Any Moment）”的品牌战略，通过旗舰店、悠享店、快取店和外卖厨房店的差异化门店布局，以及线上线下，堂食、自提和外送相结合的新零售模式，致力于实现对用户各消费场景的全方位覆盖。同时，瑞幸咖啡还通过与雪莱、弗兰卡、法布芮、恒天然等咖啡配套供应商的深度合作，从产品原料、咖啡设备、制作工艺等各环节提升产品品质。

　　瑞幸咖啡创始人兼CEO钱治亚表示：“瑞幸咖啡始终恪守品质至上的原则，努力为中国消费者提供一杯喝得起、喝得到的好咖啡。本轮融资，我们将主要用于产品研发、科技创新和业务拓展。 我们有信心通过移动互联网和大数据等手段，实现产品品质、性价比和购买体验的最佳匹配。”

　　根据伦敦国际咖啡组织报告，2015年中国咖啡消费约为700亿人民币，2025年之前中国的咖啡市场有望达到万亿元规模。(张俊)

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