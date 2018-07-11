小米手机尚未进美国 滑板电动车已赢下硅谷半壁江山

新浪科技讯 北京时间7月11号上午消息，谁曾料想被誉为中国苹果公司的小米居然凭借自己开发的电动滑板车在美国市场上大获成功了呢？

小米作为全球最大的智能手机制造商之一，已经成为硅谷交通初创企业电动滑板车的主要供应商。

小米的电动滑板车在经过独角兽Bird公司改名之后，如今已经遍布美国不同城市。据五月的一则报道称，小米作为电动滑板车供应商，营收可达到数千万美元。Bird的竞争对手Spin也在采用小米的电动滑板车。这就像是苹果的AirPods在进入中国市场引起了轰动一样。

另一大电动滑板车制造商是Segway/Ninebot（主要为Lime公司供应电动滑板车）。这家公司与小米关系密切，并将小米当作是自己的出资人。目前，我们尚且联系不到小米来对此事给出回复。

7月9日周一，小米在香港交易所上市，但股价表现平平，收盘价为16.78港币（大约2美元多一点），低于发行价17港币。

小米目前尚未在美国市场上出售智能手机，但公司在三月表示，到2018年末或2019年初，小米就会进军美国市场。它将同苹果以及三星这些智能手机老品牌进行竞争，当然也包括中国进口的物廉价美的智能手机品牌，比如说OnePlus。

与此同时，电动滑板车可不是智能手机。我们不需要用它来打电话或发送邮件短信（至少到目前为止还不用）。但它们确实会收集一些信息：按照Bird的隐私政策，它会收集支付信息、用户账户细节、通过其应用与客户服务的对话信息、电池状态以及电动滑板车的实际地理位置。

这可不是什么无足轻重的信息，不过至少到目前为止，还没人担心电动滑板车会被用来进行间谍活动。(堆堆)