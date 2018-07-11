共享护士市场巨大市民需要 但管理需规范

原标题：共享护理，摸索中起步（民生调查・关注护士上门（上））

开栏的话

进入老龄社会，登门入户的护理服务成为许多家庭的需要。而“互联网+医疗”的兴起，护理资源下沉的改革，给满足这一需求带来曙光。部分省市已开始尝试护士多点执业、共享护理服务等。相关探索，现状如何？应该如何规范管理？

本版即日起推出“关注护士上门”系列报道。本期，记者走访服务使用者、服务提供者、平台方和主管部门，聚焦陕西西安市共享护理的探索情况。

输液地点，从医院挪到家里，一个电话，就能让护士上门服务……依托共享经济的浪潮，共享护理成了人们关注的焦点。这一新型服务被人们称为“共享护士”，让医院和家庭的场景切换成为可能。

单车可以共享，房可以共享，但是当闲置资源由物变成人的服务时，人们是否能够接受？日前，记者在西安调查时发现，“共享护士”平台很多，用户也不少。对于这一共享浪潮，人们大多持宽容、期待的态度。

市民

费用多一些

效果还不错

“注册完成后，可以根据定位，看到距离自己最近的护士信息，包括就职医院、从业时间等。不同的护士，会提供不同的服务项目。界面上，会显示护士的空闲时间，供用户进行预约。操作起来挺简单的。”近日，预约了“共享护士”上门服务的西安市民李女士介绍。

除了自主选择护士进行预约之外，用户还可以首先选择需要的服务，再通过“共享护士”平台发布订单，由护士抢单。在确认订单前的最后一栏，要求患者上传就医证明照片，其中包括病历、诊断证明、药品处方、药品照片等。

“共享护士”的收费情况如何？李女士这次叫“共享护士”，花了168元，比平时在医院输液的花费，要多出一截。但是，考虑到打车往返还需要近30元，加上排队所耗费的时间、精力，这么算下来，李女士觉得“共享护士”的收费还算合理，可以接受。

“起初不放心，怕不够专业。但接受服务后，感觉效果不错。”李女士说，“我这个病，药物比较简单。要是遇到容易引起过敏的药物，出于安全考虑，她们也不会给你提供输液服务的。”

护士

患者挺需要

困惑也不少

要想成为一名“共享护士”，需要上传自己的护士执业证、身份证等相关信息。经过后台审核后，才可以上岗。

去年底，护士小孔在同事的介绍下，注册成为一名“共享护士”。“本来只是好奇，想注册了看看。读了新闻报道，才知道已经有不少人在从事‘共享护士’了。”

“对于‘共享护士’，西安市内的需求量还是挺大的。比如，现在不少人在做试管婴儿，要连续打一个月的黄体酮。在医院和家里来回奔波一个月，很多人都受不了。‘共享护士’上门服务，就能解决这一问题。”小孔表示，这种模式对患者来说，减少了奔波的麻烦，改善了在治疗过程中的体验；对护士来说，所执行的工作风险相对较小，医患关系也相对融洽，还可以利用自己的闲暇时间来增加收入。

谈到问题，小孔直言，虽然在抢单之前，应用后台会审核用户上传的病历、医药信息等，从而判断患者的情况是否适合护士上门服务，但现阶段，还缺乏相关的监管。另外，自己作为女性，从事上门服务也有些担忧。为了安全起见，自己每次上门，都会提前给家人发送定位。再者，如果医院临时要求加班，她当然还得以医院为主，这就难免影响到已和她约好的平台上的患者。

护士注册成为“共享护士”，医院是否知情？小孔表示，“不敢把这个事情放到明面上来。”据了解，医院虽没有明令禁止，但护理部的管理人员跟护士都打过招呼，“因为在注册‘共享护士’时，要提供挂靠医院的信息。医院担心，护士上门服务时发生医患纠纷的话，院方恐怕要担责。”

采访中，一些业内人士也表达了担忧：一方面，目前从事上门服务的“共享护士”多为年轻女性，人身安全方面，由谁来保障、负责？另一方面，由于大多数“共享护士”是私人注册，其挂靠的医院并未直接参与，若出现医疗纠纷，又由谁来负责？此外，上门护士若因自己所在的医院临时加班而取消订单，消费者的权益又该如何维护？凡此种种，皆有待明确的规范。

管理部门

市场很巨大

管理需规范

当前，老龄化形势严峻，社会对新形式的养老和医疗有极大需求。

在此背景下，国务院办公厅在今年4月出台了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，其中提到要健全“互联网+医疗健康”服务体系，鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容；完善医师多点执业政策，鼓励执业医师开展“互联网+医疗健康”服务。

1月，陕西省发布了《陕西省人民政府办公厅关于印发支持社会力量提供多层次多样化医疗服务实施方案的通知》，提到要推动多元化专业化服务发展，鼓励社会办医疗机构创新就医流程，为患者提供远程会诊、导医陪护、家庭病房等个性化服务。

“‘共享护士’是需要规范和引导的。”西安市卫计委医政处副处长苏星表示，“共享护士”的确为老百姓带来了便利。目前，西安市已有不少医护人员注册成为“共享护士”，用户数量也不少。尽管“共享护士”作为一种新兴事物，有着广阔的发展前景和巨大的市场需求，但到目前为止，国家层面对于“共享护士”还没有明确的规范。

西安交通大学第一附属医院护理部主任辛霞表示，在国家没有出台相关政策与法规之前，医院基本上对“共享护士”采取观望态度。相较于国外已经成熟的“上门医护”体系，国内目前的“共享护士”服务在资费方式、执行内容、责任判定等方面，都没有具体的规定与要求。此外，很多平台运营者的医疗专业程度也难以确定，他们对风险的预估难免有失准确。这些因素，使得“共享护士”这一新事物在破土而出、蓄力发展的同时，也埋下不少隐患与风险。

“金牌护士”是一款“共享护士”APP，CEO丁少磊在采访中表达了作为运营方的建议：希望政府可以为运营方发放相关资格牌照，从而规范具有线下医疗机构支撑的远程医疗。此外，他认为“共享护士”服务可以在政府的监督下，在行业协会的指导下，由企业参与，尽快出台统一的规范，让运营方有标准可依。从企业自身生存、盈利的角度，丁少磊还谈到，希望获得政府指导，同医院形成医联体，在患者出院后，可以由平台来做延伸服务。

“共享护士”的发展前景怎样？业内人士认为，仅凭市场巨大的需求，不能决定其最终的走向。平台和个人，也不应该认为存在市场需求就可以畅行无阻。只有实现了规范化、合法化，“共享护士”才能走得更好，走得更远。



《 人民日报 》（ 2018年07月11日 13 版）