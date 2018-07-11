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小米上市第三日早盘大涨4% 市值达564亿美元超京东

小米上市第三日早盘大涨4% 市值达564亿美元超京东
2018年07月11日 10:13 新浪科技
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小米上市第三日早盘大涨4% 市值达564亿美元超京东
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　　新浪科技讯 7月11日上午消息，小米集团上市第三日股价低开高走，截至10：12，其股价上涨至19.80港元，市值达4430.47亿港元，约564.46亿美元。而京东在周二美股收盘后，市值跌至550.77亿美元。

　　小米于本周一正式登陆港交所，挂牌上市。首日开盘价为16.6港元，较发行价17港元下跌2.35%。在谈到破发问题时，雷军表示，因为最近大势不好，短期股价不是最重要的，长期价格才最重要。

　　在周二上午，雷军还在微博晒出一张穿破洞裤的照片，纪念小米IPO首日破发。他表示要时刻提醒自己：“革命尚未成功，同志仍需努力！小米加油！”

雷军在微博晒出一张穿破洞裤的照片雷军在微博晒出一张穿破洞裤的照片

　　不过上市第二日，小米股价已经高开高走，截至收盘，报19港元，大涨13.1%。公司市值达到4251.5亿港元，约合541.7亿美元。逼近京东。

　　在周二港股收盘后，雷军发微博称：“这两天像一场梦……　厚道的人运气不会太差！”

　　雷军表示：“这两天的上市经历，让我们更感恩，感谢所有信任我们、支持我们的人！同时，让我们更自信，更坚定走自己的路： 做‘感动人心、价格厚道’的好产品，让全球每个人享受科技创新带来的美好生活！”(李楠)

小米京东市值
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