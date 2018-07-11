小米上市第三日早盘大涨4% 市值达564亿美元超京东

新浪科技讯 7月11日上午消息，小米集团上市第三日股价低开高走，截至10：12，其股价上涨至19.80港元，市值达4430.47亿港元，约564.46亿美元。而京东在周二美股收盘后，市值跌至550.77亿美元。

小米于本周一正式登陆港交所，挂牌上市。首日开盘价为16.6港元，较发行价17港元下跌2.35%。在谈到破发问题时，雷军表示，因为最近大势不好，短期股价不是最重要的，长期价格才最重要。

在周二上午，雷军还在微博晒出一张穿破洞裤的照片，纪念小米IPO首日破发。他表示要时刻提醒自己：“革命尚未成功，同志仍需努力！小米加油！”

雷军在微博晒出一张穿破洞裤的照片

不过上市第二日，小米股价已经高开高走，截至收盘，报19港元，大涨13.1%。公司市值达到4251.5亿港元，约合541.7亿美元。逼近京东。

在周二港股收盘后，雷军发微博称：“这两天像一场梦…… 厚道的人运气不会太差！”

雷军表示：“这两天的上市经历，让我们更感恩，感谢所有信任我们、支持我们的人！同时，让我们更自信，更坚定走自己的路： 做‘感动人心、价格厚道’的好产品，让全球每个人享受科技创新带来的美好生活！”(李楠)