小米股价"先破后立"信心足 机构齐推荐4只相关概念股

见习记者 王珂

小米集团在港交所挂牌上市首日即遭破发之后，股价迎来“先破后立”，截至昨日收盘，上涨13.1个百分点，报收19元。

分析人士指出，小米是一家重构了人（用户）、货（产品）、厂（供应链）、场（零售渠道）全产业链的新型科技消费品公司。基于以流量经营和效率提升为核心的商业模式，小米仅用七年就从一家创业公司成长为年营收突破千亿元人民币的现象级企业，并正积极推动中国传统的消费品产销生态进行效率优化的变革。此次小米集团登陆港股，并将于近期被纳入恒生综合指数、恒生环球综合指数、恒生互联网科技业指数等相关指数，尽管上市首日股价遭遇破发，昨日的大幅反弹则彰显出市场对其依然报以信心，进一步反映出投资者对于小米集团内在价值的肯定，在此助推下，A股市场小米产业链相关的上市公司也有望迎来发展良机。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，昨日，A股小米概念板块整体上行，板块中共有37只成份股实现上涨，在所有可交易股中占比74%。具体来看，森霸传感、全志科技两只个股收获涨停，共达电声（7.26%）、顺络电子（5.73%）、京泉华（5.28%）等3只个股紧随其后，昨日涨幅也均达到5%以上，麦达数字（4.89%）、奋达科技（4.39%）、同益股份（4.04%）、宇环数控（4.00%）、领益智造（3.97%）等5只个股昨日也均上涨3%以上，表现同样可圈可点。

资金面上，场内大单资金的积极关注或成为板块上行的动力之一，昨日板块中共有25只个股呈现大单资金净流入态势，其中，森霸传感（6673.68万元）、欧菲科技（2355.16万元）、三环集团（2292.97万元）、 全志科技（1816.85万元）等4只个股昨日大单资金净流入金额居前，均达到1亿元以上，上述4只个股昨日吸金共计1.31亿元。

对于小米概念板块未来投资策略，国泰君安指出：

首先，智能手机是小米生态体系的核心流量入口，而出货量的爆发式增长最直接的受益者就是小米体系核心供应商，包括ODM厂商、电池、面板、摄像头模组、机壳等众多产业链内均有望出现重量级公司。

其次，小米参股投资了100多家生态链公司，2017年生态链产品销售总额翻倍至200亿元，这些生态链公司已经形成“竹林效应”并日益繁荣，小米生态链终端产品公司是除供应链之外的第二大受益群体，这些企业有望借助小米庞大的用户群和相对成熟的产品方法论迅速做大做强。

第三，小米独特的盈利模式使得互联网业务对小米的重要性不言而喻，目前小米已经布局MIUI、影视、互娱、金融、云服务五大板块，正在围绕3亿MIUI核心用户群和8500万IoT联网设备用户积极探索变现途径，建议重点关注小米游戏和广告等两大增长最快的板块相关业务合作企业。

最后，新零售领域：新零售的战略核心是不断优化流通和推广环节，实现产品全链路的高效率运营，目前小米之家全国门店数已经突破300家，与小米渠道深度绑定的公司、线下分销商、供应链管理服务商有望分享小米新零售扩张的红利。

机构评级方面，近30内共有25只小米概念股受到机构推荐，其中，视源股份（4家）、蓝思科技（3家）、水晶光电（3家）、开润股份（3家）等4只个股均受到3家及3家以上机构给予“买入”或“增持”等推荐评级，后市投资机会受到机构扎堆看好。