美监管者讨论无人驾驶：大规模网络攻击肯定会出现

新浪科技讯 北京时间7月11日上午消息，3月份，美国交通运输监管者与其它相关人员曾召开闭门会议，讨论了一些关键问题，比如是否应该赋予警察权力，让他们可以控制自动驾驶汽车停下；对于曾经发生事故的无人驾驶的士，如果自动提醒会不会侵犯隐私。

最近一份会议记录曝光，长39页，披露了会议的一些内容。许多与会者认为，针对无人驾驶汽车发起大规模网络攻击的情况肯定会出现，这点没有疑问，问题在于什么时候出现；所以要提前进行规划练习，为大规模、多模式网络安全攻击做好准备。

当无人驾驶汽车陷入紧急情况，应该可以与汽车“交流”甚至直接控制汽车。问题在于，如果赋予警察权力，让行驶的无人驾驶汽车停下，这一机制可能会被黑客、恐怖分子利用。

美国交通部官员德里克·卡恩（Derek Kan）说：“政策制定者需要回答10至15个关键问题。例如，如何与公共安全官员融合？是不是应该获取交换的数据？对于隐私或者网络安全，我们应该提出怎样的要求？对于残疾、老年社区问题，我们如何应对？”

周二，美国交通部部长赵小兰（Elaine Chao）表示：“有一件事确定无疑，无人驾驶革命来了。作为政府监管者，我们的职责就是理解它，做好准备。”

报告还指出，对于所有残障人士（包括盲人），是不是都可以使用无人驾驶汽车？这也是一个问题。

今年夏天晚些时候，美国交通部会发布新的无人驾驶指南，解答会议上提出的一些问题。(云外)