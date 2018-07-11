美国人最青睐雇主排名出炉:科技公司受追捧 谷歌摘冠

新浪科技讯 北京时间7月11日上午消息，美国网络调查公司SurveyMonkey的最新数据显示，谷歌母公司Alphabet和微软等科技公司仍然在美国人最喜欢的雇主中位居前列。

最近这次调查共涉及“财富500强”中排名前75的企业，共有2万名美国成年人参与调查，排名前10的公司有半数来自科技行业。

Alphabet排名第一，去年排名榜首的微软则位居第二。苹果位列第四，英特尔排名第6，亚马逊位居第7。

排名前10的非科技公司还包括波音（3）、迪士尼（5）、通用电气（8）、伯克希尔-哈撒韦（9）、洛克希德马丁（10）。

千禧一代劳动者的偏好仍然与其他人群一致，微软、Alphabet和迪士尼成为最受他们欢迎的雇主。

但对于不同价值观的人来说，排名第一的公司却有所差异。在看重成功的人眼中，思科是未来雇主的第一选择，英特尔和波音分别位居第二和第三位。在看重稳定的人眼中，微软排名第一。在重视价值观多样性的人看来，苹果则是最理想的雇主。

苹果和Alphabet是仅有的两家在任何一种价值观排名中都能跻身前10的企业。(思远)