Facebook首次因数据泄密丑闻遭罚款：金额66.4万美元

新浪科技讯 北京时间7月11日早间消息，Facebook将因为剑桥分析（Cambridge Analytica）数据泄露事件而面临第一次处罚——来自英国的66.4万美元罚单。

英国信息委员会办公室（ICO）周二宣布对Facebook罚款，66.4万美元是处罚金额上限。他们认为Facebook缺乏强有力的隐私保护措施，而且忽视了有望阻止剑桥分析操纵舆论的重要信号，其中也包括2016年英国脱欧公投。

在与Facebook进一步沟通之后，此项处罚可能会有所调整。ICO通常不会披露初步结果，但他们表示，此次之所以这么做，主要是因为公众对此十分关注。该机构还承诺将在10月份更新内容。

Facebook首席隐私官艾琳·伊根（Erin Egan）在周二的声明中承认，Facebook本应采取更多措施调查跟剑桥分析有关的声明，并在2015年采取行动。

英国的处罚可能只是开始。欧洲其他地区和美国同样也在调查此事。例如，美国联邦贸易委员会也有可能对Facebook处以巨额罚款。美国联邦调查局和证券交易委员会也在调查Facebook与剑桥分析之间的联系。

伊根提到了很多与该公司有关的调查。“我们一直在与ICO就剑桥分析的调查展开密切合作，同时也在跟美国和其它国家的政府合作。”她说，“我们会评估这份报告，并尽快对ICO作出回应。”

英国的调查范围很广，不仅局限于Facebook，还包括整个生态系统，涉及172家组织和285名个人，涵盖为政治目的而收集和销售网民数据的行为。英国信息专员伊利莎白·德纳姆（Elizabeth Denham）对科技公司、政党和其他在线收集敏感信息的各方“极度缺乏透明度”的行为表达了不安。

“ICO调查得出一项重要结论是，Facebook的透明度不足，难以让用户明白政党或竞选活动将通过何种方式、因为何种原因而瞄准他们。”德纳姆说，“虽然这些关于Facebook广告模式的担忧普遍存在于商业应用之中，但在用于政治竞选时显得格外突出。”

英国监管者在大约40页的报告中指责Facebook允许剑桥大学研究员亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）开发了一款代表剑桥分析收集Facebook用户及其好友数据的应用。这家社交媒体巨头允许应用在2015年之前收集这些信息，但英国监管者周二表示，他们担心该网站的很多用户“可能并没有充分了解他们的数据被人以这种方式获取”。

英国调查人员还质疑Facebook可能没有提供充足的保护措施，确保其他第三方应用开发者不会滥用社交数据。该机构称，Facebook在2014年错过了一次机会，未能阻止科根在该网站上的行为。

他们还表示，目前正在考虑对科根和剑桥分析公司前CEO亚历山大·尼克斯（Alexander Nix）进行处罚。

英国的主要担忧是Facebook的数据在多大程度上被用于操纵脱欧公投。英国政府周二还表示，他们将对剑桥分析母公司SCL Elections发起刑事诉讼。

英国监管者承诺对Facebook展开更严格的审查。剑桥分析曾经表示，在2015年收到Facebook的通知后，他们已经删除了相关数据。但英国监管者正在对此调查。他们发现，有证据显示，这些数据的副本被分享给其他机构，甚至分享到系统外部的机构，这也导致剑桥分析的陈述真实性存疑。

自从数据泄露丑闻遭到曝光后，Facebook承诺对其平台上的所有第三方应用进行评估，同时采取新的透明度措施，包括针对其网站上的所有政治广告设立一个在线“储藏室”。

但这并非欧洲首次处罚Facebook。欧盟反垄断监管者去年对Facebook罚款1.22亿美元。欧盟竞争专员认为，这家社交网络公司在2014年收购聊天应用WhatsApp时针对其隐私承诺提供误导性信息。Facebook还因为没有遵守法国的数据保护规定而遭到过16.4万美元罚款。(思远)