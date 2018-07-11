Google Pay推出更新：支持P2P支付和卡券功能

新浪科技讯 北京时间7月11日早间消息，Google Pay是谷歌新近推出的、可整合不同支付工具的服务，目前，谷歌正在对其进行几项更新。这些更新大多是今年早些时候宣布的，但现在谷歌表示，其实它们已经可以在App中运行。

其中一项补充功能是P2P（peer-to-peer）支付。之前你已经可以通过Google Pay Send向朋友付款或跟朋友要钱，但从今天开始，你也可以在Google Pay的主要付费App应用程序中做到这一步。

Google Pay的产品管理部主任格拉多·卡皮尔（Gerardo Capiel）认为，这项功能将使得你和朋友们分账更容易——如果你使用Google Pay买了一些东西，点击购买，你就能够向多达五个人索要付款。

由于谷歌基本上合并了两个应用程序，听起来好像Google Pay Send即将退出市场，正如卡皮尔所说，“我们的基本想法是把所有功能都整合到Google Pay Send”，但他说Pay Send关闭的时机“待定”。

Google Pay应用程序也具有在手机上保存机票和登机牌的能力，这项功能也适用于卡券。Ticketmaster和西南航空公司都表示支持，谷歌表示，计划将在线活动策划服务平台Eventbrite、新加坡航空和西班牙伏林航空纳入该体系。

虽然Google Pay的一些功能（如新的Passes标签）仅限于Android系统使用，但卡皮尔指出，他们的目标是支持任何平台上的用户。因此，可以在网上和通过iOS应用程序访问Google Pay。谷歌表示，该公司正在使跨平台管理所有支付信息变得更加容易，例如允许用户在网上更新自己的支付信息，并看到更新信息在他们的应用程序中反映出来。

展望未来，卡皮尔表示，他的团队计划增加对票务合作伙伴的支持，并在更多国家推出Google Pay付费应用，尤其是那些已经将这项服务用于在线支付的国家。

“我们正试着把所有功能都整合到这款App应用中，”他补充说，“有些事情相对要棘手一点，有很多原因，但我们会继续努力，尽可能完善用户体验。”(斯眉)